黃仁勳離台前傳會魏哲家 晶圓一哥不評論

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（7）日在台最後一天，預定今日離台，活動仍排滿滿，他昨日現身公司內湖總部，先與工總會談，再向台灣員工發表談話。市場傳他昨日和台積電（2330）董事長魏哲家見面，台積電對此不予評論。

黃仁勳這次來台參加台北國際電腦展，抵達後先約台積電創辦人張忠謀吃飯，更帶著張忠謀夫婦逛寧夏夜市。他在台大的演講活動中，更強調在台灣投資主因就是供應鏈完整，強調「台積電太棒了！不可思議！」市場也關注他何時與台積電經營團隊會面。

圖／經濟日報提供

據市場消息，台積電4日召開股東會後，魏哲家接任董事長。黃仁勳也在昨日與魏哲家和經營團隊見面，雙方討論主題包括3、2奈米先進製程，CoWoS先進封裝和HBM等方面合作。台積電對此不予評論。

黃仁勳極力展現與供應鏈緊密合作關係，工總昨日由理事長工信集團總裁潘俊榮帶隊前往輝達總部拜會黃仁勳，包括潘俊榮、工總名譽理事長之金仁寶集團總裁許勝雄、名譽理事長之聯華神通集團董事長苗豐強、工總現任副理事長之穩懋董座陳進財等。

潘俊榮會談後受訪表示，只是前來拜會，目前尚未談論進一步合作模式；苗豐強說，與黃仁勳是認識很久的好友，很感謝他這次幫台灣做了很多公關，很認真行銷台灣。

結束與工總會談後，黃仁勳隨即向員工發表談話，主軸與日前在台大綜合體育館發表主題演講的內容相似，同樣圍繞在描繪AI時代的願景。

黃仁勳近日指出，台灣已是輝達很大的據點，在台北及新竹已有編制，後續仍會持續在台擴大規模，有意在五年內設立研發中心。關於在台灣的總部地點，黃仁勳表示，希望能找到價格好、視野良好的地方設立。