黃仁勳現身輝達內湖總部 工總潘俊榮帶隊前往拜會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日現身輝達內湖總部，與輝達台灣全體員工發表談話前，先與工總進行會談，工總理事長潘俊榮會後受訪表示，今天只是前來拜會黃仁勳，目前未談論進一步的合作模式；工總名譽理事長苗豐強則說，與黃仁勳是認識很久的好友，很感謝他這次幫台灣做了很多公關。

工總由理事長、工信集團總裁潘俊榮帶隊前往輝達總部拜會黃仁勳，下午三點左右，潘俊榮及工總名譽理事長、金仁寶集團總裁許勝雄，名譽理事長、聯華神通集團董事長苗豐強，及工總現任副理事長、穩懋董座陳進財，相繼步出輝達總部。

對於此次來訪是否討論合作，苗豐強說，只是來拜訪，我跟他是好朋友，已經認識很久，他很平易近人，這次也幫台灣做了很多公關，很認真行銷台灣。

結束與工總的會談後，黃仁勳隨即與全體員工發表談話，主軸與台大體育館演講的內容相似，同樣圍繞在描繪AI時代的願景。

黃仁勳於下午5點10分左右，步出內湖總部大樓，上車前向在場等候的媒體揮手，接連說了好幾次「謝謝！」，隨即上車離開總部。