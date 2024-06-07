快訊

端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里

已是高危險群…張學友染RSV 名醫「1關鍵」分析：開唱至少等1個月

黃仁勳現身輝達內湖總部 工總潘俊榮帶隊前往拜會

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
工總由理事長、工信集團總裁潘俊榮帶隊前往輝達總部拜會黃仁勳。林薏茹／攝影
工總由理事長、工信集團總裁潘俊榮帶隊前往輝達總部拜會黃仁勳。林薏茹／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日現身輝達內湖總部，與輝達台灣全體員工發表談話前，先與工總進行會談，工總理事長潘俊榮會後受訪表示，今天只是前來拜會黃仁勳，目前未談論進一步的合作模式；工總名譽理事長苗豐強則說，與黃仁勳是認識很久的好友，很感謝他這次幫台灣做了很多公關。

工總由理事長、工信集團總裁潘俊榮帶隊前往輝達總部拜會黃仁勳，下午三點左右，潘俊榮及工總名譽理事長、金仁寶集團總裁許勝雄，名譽理事長、聯華神通集團董事長苗豐強，及工總現任副理事長、穩懋董座陳進財，相繼步出輝達總部。

對於此次來訪是否討論合作，苗豐強說，只是來拜訪，我跟他是好朋友，已經認識很久，他很平易近人，這次也幫台灣做了很多公關，很認真行銷台灣。

結束與工總的會談後，黃仁勳隨即與全體員工發表談話，主軸與台大體育館演講的內容相似，同樣圍繞在描繪AI時代的願景。

黃仁勳於下午5點10分左右，步出內湖總部大樓，上車前向在場等候的媒體揮手，接連說了好幾次「謝謝！」，隨即上車離開總部。

穩懋 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

稱台灣為國家 陸媒：黃仁勳應給大陸同胞一個說法

黃仁勳現身街頭！快步走進旗下台灣分公司 傳為了開會

黃仁勳喊需更多電 但台南光電被汙名化？黃偉哲：只有被罵

黃仁勳、蘇姿丰私人飛機來拚場！科技巨頭專機揭秘 載客量、航程曝光

相關新聞

黃仁勳、蘇姿丰私人飛機來拚場！科技巨頭專機揭秘 載客量、航程曝光

台北國際電腦展於7日步入尾聲，而全球科技巨頭由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、英特...

黃仁勳現身街頭！快步走進旗下台灣分公司 傳為了開會

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日下午現身台北市內湖區基湖路上的輝達台灣分公司，據悉，此行他主要是為了與台灣區...

黃仁勳現身輝達內湖總部 工總潘俊榮帶隊前往拜會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日現身輝達內湖總部，與輝達台灣全體員工發表談話前，先與工總進行會談，工總理事長潘俊榮會...

曾在台灣開店、當過廚師 黃仁勳兒女進輝達前經歷「多元奔放」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日在台灣掀起「仁來瘋」，他的兒子黃勝斌、女兒黃敏珊5日現身台北國際電腦展，也引發眾人關注。據了解，黃仁勳兒女兩人皆擁有名校MBA文憑，在進入輝達之前的工作經歷也十分豐富，都待過餐飲業，黃勝斌曾經營酒吧，黃敏珊則曾經擔任廚師。

曝新北已接觸輝達高層 侯友宜：讓他們了解投資優勢

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期成焦點，各縣市爭取輝達落腳設置研發中心。新北市長侯友宜今在議會備詢時再說，第一時間要...

黃仁勳擬賣60萬股輝達 申報資料揭密…

輝達（NVIDIA）5日股價再刷歷史新高，但申報資料顯示，根據執行長黃仁勳預先設定的股票交易計畫，他將在明年3月底前，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。