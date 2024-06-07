曾在台灣開店、當過廚師 黃仁勳兒女進輝達前經歷「多元奔放」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日在台灣掀起「仁來瘋」，他的兒子黃勝斌、女兒黃敏珊5日現身台北國際電腦展，也引發眾人關注。據了解，黃仁勳兒女兩人皆擁有名校MBA文憑，在進入輝達之前的工作經歷也都十分豐富，黃勝斌曾是酒保，黃敏珊則曾經擔任廚師。

黃仁勳兒子黃勝斌（Spencer Huang）擁有芝加哥哥倫比亞學院（Columbia College Chicago）國際行銷與文化研究雙學位，2019年在麻省理工學院史隆管理學院（MIT Sloan School of Management）攻讀AI相關商業策略影響，2022年拿到紐約大學商學院企管碩士學位，研究領域同為AI。

黃勝斌2015年回到台灣，與朋友合資，在台北信義區經營酒吧R&D Cocktail Lab，也曾在台北一家酒吧Ounce Speakeasy當過1年調酒師。除此之外，他也待過福特汽車、Ommo科技、輝瑞藥廠，從事行銷、產品策略顧問等工作，2018年還曾做過將近1年的自由攝影工作，經歷十分多元。目前，黃勝斌在輝達擔任產品經理，從事雲端原生技術建構，以簡化、加速機器人模擬程式的應用。

黃仁勳的妻子Lori Huang（中右）、女兒黃敏珊（中左）。 中央社

女兒黃敏珊（Madison Huang）則畢業於紐約餐飲學院（Culinary Institute of New York），取得餐廳營運與飯店管理學士文憑後，曾在紐約及舊金山灣區擔任廚師，還到巴黎學習糕點製作，並在倫敦藍帶學院進修半年，2016年獲得葡萄酒、美食暨管理文憑。之後又到美國佛州邁阿密東方文華酒店，以及米其林2星餐廳的廚房工作。

此外，黃敏珊也擁有倫敦商業學院（London Business School）行銷與策略雙學位MBA，據悉，她進入輝達之前任職於LVMH集團，工作包括行銷策略與策略研發，目前則在輝達擔任產品行銷主任，負責輝達3D應用程式與服務軟體開發平台NVIDIA Omniverse的定位、行銷策略與發布。