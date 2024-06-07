快訊

快樂老太太／不再當「聽話」媳婦！ 這30年是什麼讓三成女性退出照顧現場

邱瓈寬哭了！ 母喪靈堂外駐足3分鐘「哭到鼻子紅」

超幸運！特斯拉國道衝破護欄、高空墜地解體起火 車內2人輕傷

曾在台灣開店、當過廚師 黃仁勳兒女進輝達前經歷「多元奔放」

聯合新聞網／ 綜合報導
黃仁勳的兒子、輝達資深產品經理黃勝斌（Spencer Huang）（中）曾在台北經營酒吧。 中央社
黃仁勳的兒子、輝達資深產品經理黃勝斌（Spencer Huang）（中）曾在台北經營酒吧。 中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日在台灣掀起「仁來瘋」，他的兒子黃勝斌、女兒黃敏珊5日現身台北國際電腦展，也引發眾人關注。據了解，黃仁勳兒女兩人皆擁有名校MBA文憑，在進入輝達之前的工作經歷也都十分豐富，黃勝斌曾是酒保，黃敏珊則曾經擔任廚師。

黃仁勳兒子黃勝斌（Spencer Huang）擁有芝加哥哥倫比亞學院（Columbia College Chicago）國際行銷與文化研究雙學位，2019年在麻省理工學院史隆管理學院（MIT Sloan School of Management）攻讀AI相關商業策略影響，2022年拿到紐約大學商學院企管碩士學位，研究領域同為AI。

黃勝斌2015年回到台灣，與朋友合資，在台北信義區經營酒吧R&D Cocktail Lab，也曾在台北一家酒吧Ounce Speakeasy當過1年調酒師。除此之外，他也待過福特汽車、Ommo科技、輝瑞藥廠，從事行銷、產品策略顧問等工作，2018年還曾做過將近1年的自由攝影工作，經歷十分多元。目前，黃勝斌在輝達擔任產品經理，從事雲端原生技術建構，以簡化、加速機器人模擬程式的應用。

黃仁勳的妻子Lori Huang（中右）、女兒黃敏珊（中左）。 中央社
黃仁勳的妻子Lori Huang（中右）、女兒黃敏珊（中左）。 中央社

女兒黃敏珊（Madison Huang）則畢業於紐約餐飲學院（Culinary Institute of New York），取得餐廳營運與飯店管理學士文憑後，曾在紐約及舊金山灣區擔任廚師，還到巴黎學習糕點製作，並在倫敦藍帶學院進修半年，2016年獲得葡萄酒、美食暨管理文憑。之後又到美國佛州邁阿密東方文華酒店，以及米其林2星餐廳的廚房工作。

此外，黃敏珊也擁有倫敦商業學院（London Business School）行銷與策略雙學位MBA，據悉，她進入輝達之前任職於LVMH集團，工作包括行銷策略與策略研發，目前則在輝達擔任產品行銷主任，負責輝達3D應用程式與服務軟體開發平台NVIDIA Omniverse的定位、行銷策略與發布。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳兒子黃勝斌（右2）、女兒黃敏珊（右5）5日參訪台北國際電腦展，兩人過去華麗經歷也引起眾人關注。 中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳兒子黃勝斌（右2）、女兒黃敏珊（右5）5日參訪台北國際電腦展，兩人過去華麗經歷也引起眾人關注。 中央社

輝達 黃仁勳

延伸閱讀

曾被張忠謀指態度不客氣、又稱台灣危險 網揭英特爾CEO態度丕變關鍵

重承諾真男人！黃仁勳兌現與私廚「打勾勾約定」 喝雞湯留2萬5小費

蘋果1日2輸？黃仁勳在女粉絲胸口簽名轟動國際 外媒虧庫克：沒人為他挺胸而出

穿學士服完美cosplay？撞臉年輕版黃仁勳 KID曬照：你們知道太多了

相關新聞

曝新北已接觸輝達高層 侯友宜：讓他們了解投資優勢

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期成焦點，各縣市爭取輝達落腳設置研發中心。新北市長侯友宜今在議會備詢時再說，第一時間要...

曾在台灣開店、當過廚師 黃仁勳兒女進輝達前經歷「多元奔放」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日在台灣掀起「仁來瘋」，他的兒子黃勝斌、女兒黃敏珊5日現身台北國際電腦展，也引發眾人關注。據了解，黃仁勳兒女兩人皆擁有名校MBA文憑，在進入輝達之前的工作經歷也十分豐富，都待過餐飲業，黃勝斌曾經營酒吧，黃敏珊則曾經擔任廚師。

黃仁勳擬賣60萬股輝達 申報資料揭密…

輝達（NVIDIA）5日股價再刷歷史新高，但申報資料顯示，根據執行長黃仁勳預先設定的股票交易計畫，他將在明年3月底前，最...

輝達超級電腦中心落腳高雄

輝達執行長黃仁勳稱輝達的超級電腦中心或許會設在高雄、研發中心可能靠近台北，經濟部長郭智輝昨南下高雄軟體科學園區，從鴻海科...

遭簇擁盛況曝！輝達慶功宴聲勢浩大 黃仁勳：每天都會見到你們 沒有可做的了

台北國際電腦展將於7日步入活動的最後一天！晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日晚間特地在知名台菜餐廳「欣葉」的創...

親曝今年還會再來！黃仁勳指TAIWAN「藏AI」 笑喊：我已經沒有話要說了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於週六上午離台，並預告今年還會再來。他今晚受訪表示，台灣（TAIWAN）的字母中，就有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。