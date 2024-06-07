輝達超級電腦中心落腳高雄

輝達執行長黃仁勳稱輝達的超級電腦中心或許會設在高雄、研發中心可能靠近台北，經濟部長郭智輝昨南下高雄軟體科學園區，從鴻海科技大樓望向對面雲端科技大樓，官員證實輝達將在該處設立超級電腦中心，預計有60多台輝達最先進人工智慧伺服器。

至於輝達在台第2座研發中心，各縣市積極爭取，台北市長蔣萬安昨說，「愈靠近台北愈好，能在台北當然是最好」，一定傾全力，積極爭取在北市設研發中心。新北市長侯友宜說，「我的生日願望就送給輝達」，很早就在接觸，希望有好消息，只要落腳新北都好。

「中市府已經透過管道向輝達表示歡迎之意。」台中市長盧秀燕說，美光、台積電都在台中，加上有知名的逢甲夜市，台中是企業設立公司或設廠的首選。台南市長黃偉哲在臉書貼文列出台南有綠電、算力、人力3大優勢接軌，爭取輝達投資。

據了解，輝達欲設立超級電腦中心地點，就在高雄軟體科學園區2期的雲端科技大樓1、2樓，鴻海大樓旁。經濟部產業技術司長邱求慧說，這處機房將是類似TAIPEI-1的超級電腦中心，輝達一開始想設在台北，但後發現高雄比較適合。

郭智輝、立委一行人前往鴻海科技大樓，邱求慧簡報說，該機房將配置有64台DGX跟32台的OVX伺服器，DGX是輝達最先進人工智慧伺服器，1個DGX的伺服器要價台幣1000萬元，且還不一定買得到。

郭智輝被問輝達研發中心是否也設高雄？他說，憑自己的感覺認為會往南部來。對於黃仁勳前晚說法，媒體詢問高雄市長陳其邁「這代表爭取研發中心來高雄出局了」？陳其邁說，有注意到黃的談話，「我們就繼續努力」。