遭簇擁盛況曝！輝達慶功宴聲勢浩大 黃仁勳：每天都會見到你們 沒有可做的了

台北國際電腦展將於7日步入活動的最後一天！晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日晚間特地在知名台菜餐廳「欣葉」的創始店，為公司內部辛苦的工作人員們舉辦一場盛大的慶功宴，而現場也湧現大批粉絲夾道鼓掌、歡呼，面對現場此起彼落的鎂光燈，以及連綿不斷的掌聲跟喝采，他也滿臉笑容的大方替粉絲簽名、合影。

據悉，黃仁勳作為輝達的掌舵手、執行長，也被外界稱為「AI教父」；不過他本人不僅完全不會擺架子、且態度隨時隨地都非常的和善，而親和力十足的他，每次現身都會吸引大批民眾興奮排隊，希望可以要到他的親筆簽名，而他也都會大方的滿足粉絲，更有人透露，他的簽名堪稱「幸運符」簽在衣服可保當天好運、若簽名在錢包上，則可以帶財，因此每到之處都吸引大批粉絲熱情圍繞。

黃仁勳今晚總共訂了180個位子，而他晚間也帶著太太、兒子、女兒一同現身慶功宴，由此可見他對每一名員工的重視，而他今晚6點左右到場後，也透露自己今晚沒有見供應鏈，這次訂餐廳主要是為輝達同仁們，舉辦電腦展大獲好評、成功舉辦的慶功宴。而時至晚間6點20分鐘左右，慶功晚宴也隨即正式開始，而在他開始致詞後不久，店內就爆出一陣震耳欲聾的歡呼聲及掌聲，甚至連店外都聽得一清二楚，可見得他的高人氣不只是外界認同、連內部員工都有同感。

隨著晚宴進行到晚間7點半左右，店外已經被滿滿的粉絲包圍，並且還有附近國小的學童、在老師的帶領下拿著桌球拍一起來找自己的偶像、也愛打桌球的「AI教父」黃仁勳簽名，面對店外滿滿的人潮，他晚間8點左右、也走出店外與等候多時的粉絲及媒體熱情打招呼。對此，他也笑著指著一名記者笑著說「我明白、我每天都會見到你們所有人，但我已經沒有什麼可做的了」。

針對媒體詢問他對台北國際電腦展，有什麼心得？黃仁勳坦言，「最令人印象深刻的部分，主要是我們所有合作夥伴的公司，他們向大家展示了令人驚嘆的新技術，並也展示出所有員工的精神和熱情，事實上，每個人都對這個新時代AI（人工智慧）的到來，感到非常興奮」。他表示，自己不會對大家說，因為自己想要所以才要大家來幫自己把技術完備，這些技術的推動。

黃仁勳指出，事實上，自己想要推動AI並非是為了私慾，而是建立在「想幫助世界建立完備的基礎設施」為起因，所以它（AI）的發展已經正式開始，我為你們所有人感到非常自豪，也感謝你們與我一起度過的所有時光。面對外界詢問為什麼支持台積電漲價？他只有回一句話「沒有什麼值得考慮的，謝謝大家」，並在保鑣的攙扶下、站到自己準備要搭的轎車車頂上，與現場民眾揮手致意。