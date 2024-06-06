離台前辦台菜晚宴！黃仁勳一家四口到場 訂欣葉17桌替輝達180員工慶功

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日晚間在台北市中山區雙城街上的「欣葉台菜」預訂約17桌酒席、帶著輝達的員工們前來慶功、享受美食。據黃仁勳透露，這次來台參加「台北國際電腦展」參展大獲成功，自己特地帶著內部辛苦的員工們一起來辦慶功宴，好好犒賞員工們的辛勞。

黃仁勳今晚總共訂了180個位子、也幾乎直接訂走了半間店的位子，而他晚間6點左右到場、令人驚喜的是，包括他的太太、兒子、女兒也都一同到場，看得出他對每一名員工都非常的重視。事實上，黃仁勳此次來台，除了參加台北國際電腦展外，還啟動一系列的「固樁」行程，而自他5月26日專機抵達台北以來的這12天，市場上也再度掀起新的一波AI狂熱。

黃仁勳今晚再度發揮美食老饕的本性，挑上位於雙城街上的老店「欣葉台菜」，據悉，店內座位共可容納大約450位，而包廂共有12間，可容納10-70位，而喜宴區則可容納至少33桌，今晚他一次訂了180個座位，大約17桌，主要就是要跟輝達的同仁們，一起為這次參加「台北國際電腦展」獲得的龐大成果，以及市場熱烈的迴響，好好的慶功。

據悉，欣葉是第一家將台灣筵席菜帶入台菜的餐廳，近年為因應消費者多方面餐飲需求，不斷開發出各種不同業種與品牌，目前有台菜、日式自助餐、日式火鍋、咖哩、馬來西亞、港粵及素食烘焙。而該店的料理主要號稱「會呼吸的健康菜餚」，不僅傳承精神與成熟技術，提供道地台菜，親切自然的體貼服務，讓顧客永遠掛著心滿意足的微笑。