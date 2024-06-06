穿學士服完美cosplay？撞臉年輕版黃仁勳 KID曬照：你們知道太多了

輝達（NVDIA）創辦人黃仁勳近日在台灣引起轟動，所到之處都能受到粉絲熱情支持，他本人也極重承諾，5日晚間特地抽空前往春韭私廚打招呼，只為實現與員工的「打勾勾約定」，事後留下800美元（約新台幣25,

2024-06-06 14:16