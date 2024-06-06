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穿學士服完美cosplay？撞臉年輕版黃仁勳 KID曬照：你們知道太多了

聯合新聞網／ 綜合報導
KID被指撞臉年輕時的黃仁勳，網友更驚呼「相似度99.9%」。合成圖／取自KID Threads、聯合報系資料照
KID被指撞臉年輕時的黃仁勳，網友更驚呼「相似度99.9%」。合成圖／取自KID Threads、聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加台北電腦展（COMPUTEX 2024），所到之處無不吸引大批粉絲圍觀，熱情的他對粉絲要求更是來者不拒，甚至在女粉絲胸口簽名。男星KID（林柏昇）在Threads轉貼一張黃仁勳年輕時的照片，兩人相似程度之高讓網友驚呼「天啊！相似度99.9%了」。

今（6）日稍早KID在Instagram轉發朋友的限時動態，只見對方貼了一張黃仁勳年輕時身穿學士服和妻子Lori的合照，並寫著「KID你不要以為穿學士服我認不出來」，對此KID則逗趣回覆「我也希望是我」。

之後KID似乎抓到流量密碼跟風「黃仁勳狂潮」，隨即在Threads上傳同張照片，貼文更搞笑寫下「好啦！被你們知道太多了！」兩者極神似的容貌也讓網友驚呼連連，「天啊！相似度99.9%了」、「原來仁勳是你大哥」、「無違和欸，笑死」、「不是吧大哥，難怪你這麼忙碌」、「AI帝國原來是你的」。

KID轉貼的照片其實是黃仁勳和妻子Lori在學生時代的合照，2人更是從學生時期就在一起的深情夫妻。根據黃仁勳透露，17歲時就認識Lori，對方不僅是他的初戀，也是唯一交往過的女生，當初花了半年才追到Lori，並在交往5年後結婚。純情的戀愛過程更讓網友大讚黃仁勳是「純愛戰士」，「又有才、又有愛，這樣的男人誰不愛」、「是不是真的純愛不曉得，但是功成名就後一起撐過來的老婆，還留在身邊的企業家是越來越少了」。

黃仁勳年輕時和妻子Lori合照。圖／取自KID Threads
黃仁勳年輕時和妻子Lori合照。圖／取自KID Threads
KID。記者李政龍／攝影
KID。記者李政龍／攝影

Kid Threads 學士服 黃仁勳

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