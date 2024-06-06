超車蘋果登第2！輝達創天價市值破3兆美元 工程師點優勢：靠大家的努力

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）再創新天價，市值突破3兆美元，超越蘋果，居全球第2位。在輝達產品展示區的工程師今天說，這是大家的努力，輝達協助每個產業加速AI服務，需求很多，應用前景不錯。

輝達工程師今天被媒體問到市值創新高時說，蘋果（Apple）是很大的企業，輝達市值能夠超越蘋果，很驚訝，覺得蠻神奇的。他認為，這是大家努力的結果。

輝達5日收在1224.4美元，再創新天價，據網站Companiesmarketcap統計，輝達市值攀升至3.01兆美元，超越蘋果的3兆美元，躍居全球第2大，僅次於微軟（Microsoft）的3.15兆美元。

輝達工程師表示，輝達致力於協助每個產業加速AI服務，提供很多工具讓開發者使用，這也是輝達的優勢。觀察目前已經有很多AI產品化，ChatGPT是最典型的例子，不管文字或寫程式的人都在使用生成式AI服務，已融入生活裡面。

此外，AI應用還很多，包括氣象、醫療、AI工廠、自駕車等，前景不錯。他說，過去1年除了應用更廣，現有技術也更往前進步。

工程師指出，Earth-2平台的解析度從過去的25公里提升到2公里，未來將把物理加速、AI推論和視覺化彙整到第3方，可提供金融保險、風險評估利用。另外，透過AI技術，將有助於提升風力預測的準確性，對於離岸風電再生能源有所幫助。

在低延遲方面，姿態辨識時間從之前的80毫秒，縮短至20毫秒，已應用於美國醫院的內視鏡。姿態辨識的動作捕捉技術，也可應用於虛擬世界同時訓練百萬台機器人。

輝達執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），不僅於台大體育館主題演講，並接連為合作夥伴演講或展覽站台，掀起一陣AI旋風。輝達同時在南港展覽館周邊飯店展示今年在GTC大會發表的B100、B200、GB200新產品，以及相關AI實際應用。