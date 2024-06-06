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重承諾真男人！黃仁勳兌現與私廚「打勾勾約定」 喝雞湯留2萬5小費

聯合新聞網／ 綜合報導
黃仁勳抽空前往春韭私廚，實現與員工的「打勾勾約定」。 圖／貓大爺粉絲團授權提供
黃仁勳抽空前往春韭私廚，實現與員工的「打勾勾約定」。 圖／貓大爺粉絲團授權提供

輝達（NVDIA）創辦人黃仁勳近日在台灣引起轟動，所到之處都能受到粉絲熱情支持，他本人也極重承諾，5日晚間特地抽空前往春韭私廚打招呼，只為實現與員工的「打勾勾約定」，事後留下800美元（約新台幣25,000元），還因此延誤與林百里的餐敘。

「貓大爺粉絲團」5日在粉專發文稱讚「黃仁勳真是個重承諾的真男人」，提到他5月30日在磚窯餐廳用餐時，巧遇春韭私廚員工，對方熱情邀請他再次光臨，黃仁勳不僅應允，還打勾勾約定。事後黃仁勳並未遺忘這場邀約，特地在離台前抽空前往春韭打招呼！

貓大爺表示，由於黃仁勳行程已安排與林百里在喜相逢私廚餐敘，無法留下用餐，但春韭仍熱情端出招牌雞湯招待，並提供銀絲卷外帶，黃仁勳也未讓店家破費，離開時留下800美元小費。從春韭的直播影片也可看到黃仁勳身著招牌黑色皮衣，滿面笑容地伸手比讚，不停重複「SPRING LEEK No.1」。

貓大爺連連讚他「重承諾的真男人」，網友也紛紛留言「黃仁勳真是一個美好到不行的典範」、「重誠信的男人最帥」、「好用心好有心」、「大老闆沒在隨口說說的」。

《TVBS》報導，黃仁勳因中途繞道春韭私廚，抵達喜相逢私廚時稍稍遲到，對候在餐廳門口的林百里以中、英、台語致歉「sorry、歹勢、不好意思」，林百里則以台語笑回「無要緊」。

小費 林百里 黃仁勳

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