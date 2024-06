蘋果1日2輸？黃仁勳在女粉絲胸口簽名轟動國際 外媒虧庫克：沒人為他挺胸而出

輝達(NVIDIA)股價持續上漲,其市值已衝破3兆美元大關,超越蘋果公司,拿下全球市值第二名,執行長黃仁勳近日來台參加台北國際電腦展(Computex)更在熱情女粉絲的要求下在胸部留下簽名,畫面曝光引發不小討論。

美國媒體《商業內幕》(Business Insider)描述詳細過程,當女粉絲提出要求後,黃仁勳還先微笑禮貌詢問「這是個好主意嗎?」然後才拿著黑色簽字筆小心翼翼地完成女粉絲的願望。

《商業內幕》指出,黃仁勳此次台灣行程,所到之處就像搖滾巨星跟粉絲見面會一樣轟動,而未來AI人工智慧的應用大爆發也將推升Nvidia的軟體及硬體需求,看起來黃仁勳會一直成為鎂光燈下的焦點。

美國知名科技媒體《The Verge》也用斗大的標題報導簽名事件,而且還引用了台灣網友上傳的影片,並標註1句說,「是的,那真的發生了」,顯現外媒非常訝異。

值得注意的是,輝達(NVIDIA)股價在過去一年以來已經漲了197%,儼然成了科技之王,甚至直接超越蘋果(Apple)的市值,蘋果執行長庫克也被虧,「沒有人為庫克挺胸而出」(no one is lining up with their chests out for Tim Cook)。

針對黃仁勳在女粉絲胸部上簽名的行為,輝達(NVIDIA)發言人拒絕評論該起事件。