加碼投資台灣…輝達研發中心 可能靠近台北附近

輝達宣布將加碼投資台灣，國科會主委吳誠文昨天證實，曾與輝達高層接觸，擬捐贈一部分算力給學術界，並允諾兩個月盤點產業的不同算力需求，確保國家資源投入建立的算力資源，優先使用在ＡＩ學術研究與產業發展。而因應ＡＩ人才荒，國科會也計畫每年培育四千到五千名ＡＩ專業人才。

國科會、數位發展部昨天前往立法院教文會專題報告「ＡＩ推動現況與未來方向」，民進黨立委陳培瑜關切吳誠文是否與輝達執行長黃仁勳見面，吳誠文說，沒有機會和黃仁勳碰面，但針對輝達要在台灣執行發展的方案，國科會與輝達主要主管已有接觸，並討論輝達在台灣投資與未來發展，國科會與超微（ＡＭＤ）也持續交流。

吳誠文說，輝達已宣布要再投資台灣，甚至可能捐贈一部分的算力給學術界，國科會將積極公平地協助、支持輝達與學術界所有學校介接、合作，藉由輝達未來再建設的更多算力，協助台灣科研發展，但詳細作法仍規畫中，捐贈時間點則預計落在明年。

吳誠文也說，仍須考量到各地方政府現狀、產業現況，以及基礎建設與電力等，只要廠商認為有合適的地點，國科會一定會盡量協助。

輝達執行長黃仁勳日前表態，將在台灣設立第二個類似在高雄Taipei-1的ＡＩ超級電腦中心或研發中心，還要尋找蓋總部的地點，不過地點還未確定。經濟部長郭智輝昨天表示，輝達來台投資經濟部非常歡迎，不論落腳何處，經濟部都會全力協助。

廣達董事長林百里昨晚宴請廣達集團和輝達雙方主管，黃仁勳受訪時表示，輝達的ＡＩ超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近，至於總部地點還沒決定。