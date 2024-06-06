輝達股價續創新高 執行長黃仁勳躍全球13大富豪

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。記者曾吉松／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者曾吉松／攝影

輝達（NVIDIA）股價5日早盤挺升1.5%，續創新高，延續在5月下旬突破1,000美元後的強勁氣勢，最新利多為特斯拉（Tesla）今年可能採購30億-40億美元的輝達晶片。輝達執行長黃仁勳的身價也繼續膨脹，在彭博億萬富豪排行榜又前進了一名，躋身全球第13大富豪。

挾著生成式人工智慧（AI）與主權AI等題材猛烈氣勢，輝達股價4日收盤上漲1.3%至每股1,164.37美元，再創新高紀錄，5日早盤再漲2.8%。根據彭博資訊的數據，輝達股價今年來的累計漲幅超過135%。

輝達市值也膨脹至超過2.86兆美元，在全美排行第三，緊追第二名的蘋果和第一名的微軟。微軟目前市值為3.09兆美元、蘋果則為2.98兆美元。

依據彭博億萬富豪排行榜，財富幾乎全來自於輝達股票的黃仁勳，財富淨值也在4日單日增加12億美元，達到1,022億美元（新台幣約3.3兆元），排行前進到第13名。


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