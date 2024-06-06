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輝達不論落腳何處…經部全力協助

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部長郭智輝昨（5）日表示，輝達來台投資經濟部非常歡迎，不論落腳何處，經濟部都會全力協助，對於高雄否成為AI新中心，他妙答「花若盛開，蝴蝶自來」。

輝達執行長黃仁勳日前表態將在台灣設立第二個類似在高雄Taipei-1的AI超級電腦中心或數據中心，並還要找蓋總部的地點，不過地點還未確定，傳出從南到北超過九縣市爭取。

郭智輝昨日赴立法院備詢，高雄在地立委林岱樺問他，輝達是否落腳高雄，郭智輝僅說，「輝達會自己做出選擇，但應該會選擇你想要他去的地方。」

緊接著，國民黨立委鄭正鈐問他，是否暗示輝達總部、算力中心或研發中心落腳高雄？郭智輝說，「沒有聽到輝達說那裡，但我感覺是高雄。」

高雄立委賴瑞隆、邱志偉昨日大力鼓吹高雄優勢，包含充足電力、水、友善政府及空港、海港優勢等等。郭智輝回答，AI是台灣連結世界、世界連結台灣的關鍵，至於高雄是否成為AI新中心，他則說，「花若盛開，蝴蝶自來」。

AI 經濟部 輝達

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