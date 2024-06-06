黃仁勳透露在台布局 研發中心可能靠近台北

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日才說有意在五年內於台灣設立新研發中心，昨（5） 日晚間受訪表示，該公司的超級電腦中心或許會設在高雄，至於研發中心可能靠近台北，畢竟輝達在台北已有數百人編制，後續預計再聘用上千名晶片設計、軟體、系統與AI研發工程師等人才。

至於在台灣的總部地點，黃仁勳表達，希望能找到價格好、視野良好的地方來設立，但地點尚未決定。

廣達（2382）董事長林百里昨晚再度作東宴請黃仁勳，包括廣達副董梁次震、雲達總經理楊麒令等人也陪同。黃仁勳在進入餐廳前受訪時做出以上表示。

黃仁勳近日指出，台灣已是輝達很大的據點，目前該公司在台北及新竹已有編制，後續仍會持續在台擴大規模，有意在五年內設立研發中心，並僱用上千位工程師，可能會在台北、台南、高雄三地擇一落腳。

對於投資台灣是否考量到地緣政治風險，黃仁勳強調，台灣擁有很棒且豐富的生態系，是讓輝達選擇落腳的主要考量，也大讚多年合作夥伴台積電，即便確實有想過要在其他地方複製與台灣相同的運作模式，但實在太困難。

黃仁勳這次來台，不論是在主題演講或參觀Computex展覽攤位時，都極力展現與供應鏈緊密合作的關係，並多次感謝台廠的支持。

黃仁勳在6月2日舉行的主題演講中，特別播放影片，稱讚台灣的夥伴幫助其實現願景，從電腦繪圖、加速運算、科學研究到人工智慧，每個晶片與電腦，都描寫人們辛勤工作與追求完美的故事。台灣是無名英雄，卻是世界的支柱，與其一起推動產業復興，跨入嶄新的運算領域。所製作的電腦，將會轉化為新型工廠，製造珍貴無比的人工智慧。