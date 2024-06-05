研華攜手輝達 看好邊緣AI需求明後年大爆發

工業電腦龍頭研華（2395）強攻邊緣AI（Edge AI）市場，與AI巨頭輝達（NVIDIA）緊密合作，5日在台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）展示應用輝達所延伸的系列解決方案，現場也特別展出輝達執行長黃仁勳親筆簽名的強固型AI電腦，研華產業雲暨影像科技副總鮑志偉指出，從三大大趨勢來看，預估2025、2026年將是邊緣AI的爆發時間點。

研華5日舉行邊緣AI展示與交流會，展示研華在產業AI化下，應用輝達所延伸的系列解決方案。從邊緣端生成式AI、醫療AI，智慧製造AI解決方案等三大主軸，從端到雲展示最新且完整的AI邊緣運算系統與伺服器。

值得一提的是，研華與輝達交情緊密，上周六（1日）研華舉行棒球家庭日，黃仁勳就特別到場開球，展示雙方好交情，研華今日現場也特別展示黃仁勳親筆簽名的強固型AI電腦，以及應用在各領域的邊緣AI應用。

研華展示邊緣端生成式AI，加速智慧城市與安全控制應用。透過研華MIC-733-AO邊緣AI系統，整合輝達Jetson AI實驗室的生成式人工智慧模型，已成功高效率運行大型語言模型、視覺語言模型、視覺變換，以及圖像生成和對話生成Llamaspeak。

此外，研華醫療級AI IGX Orin系統MIC-735M-IO成功整合輝達 Holoscan SDK，已成功開發出包含心臟超音波檢測與大腸鏡檢測等8種AI模型。

邊緣AI需求巨大，但何時爆發？鮑志偉指出，邊緣AI需求看起來逐漸向上，其實目前相關產品已大量布建在交通領域，像美國很多十字路口號誌燈已AI化，在這些先進國家布署完後，預計下階段大量布建邊緣AI的時間將落在2025、2026年。

其次，在設備領域，鮑志偉表示，由於目前AI檢測設備相較傳統產品良率及除錯率大幅提升，從設備業者反饋來看，預計今年下半年起導入邊緣AI將大幅增長。雖然台灣市場還沒那麼快，但中國大陸不少設備廠商已導入AI。

鮑志偉強調，邊緣AI在機器人領域主要專注產業應用，如自動派送、工廠端自主式移動機器人（AMR），趨勢已經明顯起來，如亞馬遜將機器人用在倉儲，但在台灣這尚未發生。整體而言，鮑志偉強調，「2025、2026年將是邊緣AI的爆發時間點。」