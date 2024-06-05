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黃仁勳和「神級大咖」同年同月同日生 網驚呼：天選之人

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期來台造成一股旋風，所到之處如巨星般受到矚目和歡迎，作家蔡世偉在臉書上就透露小趣聞，黃仁勳與「籃球之神」麥可喬丹竟然是同年同月同日生，貼文也讓不少人看了直呼這日子厲害。

蔡世偉寫道，自己對於科技、股市或是國際局勢懂得不多，但近日看到黃仁勳的熱潮，他想分享一則冷知識，「麥可喬丹跟黃仁勳同年同月同日生，有夠巧，或者應該說，有GOAT（「山羊」單字，也是greatest of all time的縮寫，英語俚語「超級厲害」之意）巧」。

蔡世偉表示兩人都是1963年2月17日生，並開玩笑地說「是否天有異象，蒼龍在空中盤旋，山羊在地面奔跑」。而黃仁勳在公開場合的招牌打扮就是穿著黑色皮衣，蔡世偉也PO出一張麥可喬丹穿黑色皮衣的照片作為呼應。

貼文也引起鄉民熱議，「天選之人」、「當時看黃仁勳水瓶座，原來兩位大神同一天生日」、「都水瓶座，都開創了一個時代」、「水瓶都是奇才」、「證明了，這時段出生的都不簡單，而且都能成為行業中的巔峰」、「也太巧了，這個日子厲害」；還有人打趣地說，「但是一個是美國時間，一個台灣時間，差了15個小時，不知道這樣怎麼算時辰？」

留言區中有位命理師也來回應，他說以命理的角度來看，這個日子確實是相當特殊的，「該日為癸卯年、甲寅月、辛卯日，寅卯都為東方木旺，為木年木月木日，甲則象徵參天大樹，三柱干支中眾木成森林，氣勢獨旺」。

黃仁勳

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