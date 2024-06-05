輝達創天價 黃仁勳身價3.3兆元登全球第13大富豪
輝達（NVIDIA）股價再創新天價，4日收在1164.37美元，市值攀高至2.86兆美元，蓄勢挑戰全球市值第2大的蘋果（Apple）。黃仁勳的身價也隨著攀升至1020億美元，約新台幣3.3兆元，躍居全球第13大富豪。
黃仁勳來台發表主題演講，造成轟動，這幾天行程滿檔，不僅造訪雲達等合作夥伴在台北國際電腦展的攤位，也現身為聯發科執行長蔡力行和美超微（Supermicro）總裁暨執行長梁見後主題演講站台，掀起AI熱潮。
輝達股價走勢強勁，4日收在1164.37美元，再創新高，上揚14.37美元，據網站Companiesmarketcap統計，輝達市值達2.86兆美元，居全球第3位，僅次於蘋果的2.98兆及微軟（Microsoft）的3.09兆美元。
輝達今年以來市值激增1.64兆美元，增幅達134%。黃仁勳淨資產躍升至1020億美元，約新台幣3.3兆元，在彭博億萬富翁指數中躍居全球第13大富翁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言