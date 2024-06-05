蔡明忠：姚仁喜答應黃仁勳 要幫他在台灣找地蓋房子

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳颳起個人旋風，富邦集團董事長蔡明忠今天笑說，日前廣達董事長林百里作東，建築師姚仁喜在餐敘中答應黃仁勳要在台灣幫他找地蓋房子，「希望姚仁喜記得這個承諾」。

蔡明忠今天出席富邦永續大未來論壇，他在會前接受媒體聯訪時表示，台灣大和NVIDIA本身已是電競業合作夥伴，眾所皆知NVIDIA剛開始做的是遊戲，後續開始發展雲端遊戲GeForce，台灣大有提供GeForce Powered by Taiwan Mobile的服務。

日前廣達董事長林百里作東，宴請黃仁勳、台積電創辦人張忠謀、聯發科董事長蔡明介、建築師姚仁喜等人，蔡明忠亦為座上賓，和黃仁勳互動成媒體焦點。

蔡明忠表示，他首次聽到黃仁勳演講，是在一場台積電舉辦的論壇，初次認識他則是在張忠謀90歲生日宴上，先前李國鼎科技發展基金會頒首屆李國鼎獎給張忠謀時，黃仁勳也是典禮神秘嘉賓。

蔡明忠說，過去幾次場合已有見過黃仁勳，這次主要是林百里作東，「他想說名單全部都是電子業，就再摻雜了我和姚仁喜」。

蔡明忠盛讚黃仁勳為非常有魅力的企業領導人，堪比已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs），甚至已超越賈伯斯。他並爆料，「姚仁喜答應黃仁勳，要在台灣幫他找一塊土地蓋房子，我希望姚仁喜要記得他的承諾」。

至於美國降息時程可能延後，蔡明忠認為，股市為經濟櫥窗的先驅，市場應已提前反映延緩降息可能的影響。