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輝達黃仁勳在台募千名工程師 誰有機會？ 網友熱議

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前接受媒體訪問時表示，台灣的生態系獨一無二，輝達未來5年，將在台再招聘1000名工程師；超微（AMD）董事長暨總裁蘇姿丰受訪指出，看好今年開始啟動的AI需求，超微未來5年年成長率可輕鬆超過50%。

此文一出引發網友熱議「工程師也有上百種低階的當然非本科也有機會當」、「自學跟上課程的出來幾乎都是比較低階的職缺」、「你以為資工畢業的軟體工程師跟半路自學的軟體工程師是做一樣的工作嗎？」、「資工薪水落差那麼大又不是每個軟體工程師薪水都是最頂的」、「一般資工人也沒有到那麼強啦轉職仔認真點很快也追得上」、「台清交碩畢業進一線IC年薪就200多，你以為自學的有辦法第一分就進一線IC嗎？」。

黃仁勳點名，台灣供應鏈是帶動人工智慧AI產業復興的重要推手，是新的工業革命「台灣已在AI的中心」，其應用領域包括物聯網、大數據、電子商務、數位金融科技等，隨著產業的轉型發展，都需要仰賴資工人才，就業市場中奇貨可居，日前就有網友在知名論壇發文指出，自學也可以當軟體工程師，不一定要拼命考研究所，還不如大學爽玩四年，選自己有興趣的科系。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，原Po自學可以成為一名工程師，專業實力應該具備相當水準，不過在就業市場中，稍具知名度的科技大廠釋出的徵才條件，都以研究所學歷為基本求職門檻，因此要進入指標企業擔任軟體工程師，恐怕第一關就被篩掉了。

黃仁勳旋風讓世人對於AI人工智慧有了更新的掌握度，而台灣AI浪潮下的優勢地位，源自於頂尖人才實力，根據1111人力銀行資料庫顯示，目前有高達近8萬個工程師的工作機會，歡迎新鮮人及轉職者積極投出履歷應徵，盤點資訊工程學類的學士畢業後的三年均薪約4萬2千元，碩士畢業則均薪可拉高到8萬9千餘元，兩者相差高達4萬7千元，想晉升高薪族，取得研究所文憑，也就俗稱的「洗研」已經是科技人普遍的共同思維。

曾仲葳指出，除了取得學歷以外，為協助上班族精進AI職能實力，科技島網站( https://www.technice.com.tw/ )提供最新的科技業動態消息，AI學院更開設一系列課程，包括6月6日由google華人講師王穎聰主講「ChatGPT 輔助 Excel 數據清理與統計」、6月11日由YouTube頻道Introversify創辦人VT分享「從無到有利用生成式AI來創作歌曲與MV」等免費課程，為求職者優化進入科技業產業必備的能力。

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