爭取輝達落腳 蔣萬安：願親自向黃仁勳說明北市優勢

全台9個縣市爭取輝達（NVIDIA）研發中心落腳，台北市長蔣萬安今天受訪表示，他昨天第一時間已經即刻成立府級專案小組，由副秘書長游適銘擔任PM，統籌包括產業局、資訊局、財政局、地政局等所有相關單位，希望傾全力積極爭取，包括輝達、AMD等其他相關科技巨擘，能夠到台北市設置研發中心或相關投資。

蔣萬安今天也表示，當然很希望有機會可以好好帶著團隊，來跟黃仁勳了解，輝達接下來需要的項目、需求是什麼？並說明台北市的優勢、區位條件、人才匯聚、完整生態產業鏈等。蔣說，這些他都很願意，包括他個人、相關局處首長，都願意做非常詳盡的說明。

蔣萬安今天上午出席南港區里長座談，蔣說，爭取輝達研發中心，目前地點北士科是考量的選項之一。會盡可能傾全力給予最佳的條件，滿足輝達等在內這些AI科技大廠需求。

對於新竹縣長楊文科稱，輝達已經來主動聯繫新竹縣政府？是否北市搶失敗？蔣萬安說，北市府昨天其實產業局第一時間也都已經跟輝達聯繫上，現在就積極的來努力、積極的接洽，並且爭取。