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副總統蕭美琴談黃仁勳演講：啟發過去無法想像的概念

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
副總統蕭美琴特別前來參加2024年富邦永續大未來論壇致辭，並且在富邦集團董事長蔡明忠陪同之下，在台下聆聽第二場次的「產業淨零轉型關鍵行動與挑戰」座談。記者朱漢崙/攝影
副總統蕭美琴特別前來參加2024年富邦永續大未來論壇致辭，並且在富邦集團董事長蔡明忠陪同之下，在台下聆聽第二場次的「產業淨零轉型關鍵行動與挑戰」座談。記者朱漢崙/攝影

副總統蕭美琴今日上午特別前來富邦金所舉辦的2024年永續大未來論壇致辭。她在致辭中特別指出，在產業的永續轉型上，不只台灣的護國神山半導體產業未來和資通訊技術運用結合，此外，連同傳統產業供應鏈亦可投入低碳、電網、智慧運用等領域開發，使台灣成為綠色解方的提供者，開發未來的綠色市場。

蕭美琴表示，從近來電腦展帶動的熱潮，不僅發現全世界不只在AI或硬體生產面的重點都放在台灣，尤其是黃仁勳的演講，更讓她發現過去無法想像的概念，也深感AI所帶來的數位供應鏈，將可望從AI科技的導入，發揮減緩氣候變遷對人類生活帶來的衝擊，而台灣在現在這個關鍵時刻，如何進行產官學資源整合，帶動台灣一起走向永續轉型的願景上，正是關鍵的時刻。她也表示，轉型過程是辛苦的，尤其對傳統產業而言更是如此，但台灣既然身為全球供應鏈關鍵角色，仍要提升準備、超前布局，運用科技優勢，搶得永續發展的商機，為全球打造綠色永續的未來。

她也表示，產業如何落實永續發展理念，因應淨零及數位浪潮之下，未來是台灣在國際競爭當中占有關鍵之地的重要因素。面對極端氣候影響全世界，各國要作出改變，台灣也一樣，她也特別提及總統賴清德宣布推動多元綠能、智慧電網、強化電網韌性主軸，降低企業的碳排放，滿足產業要求的綠電，正是政府重要政策目標，並且將投入大量資源達到目標，未來政府也會持續推動綠色金融、精進法律制度，讓企業推出更多元的商品服務、完成資安防護，同時政府也會攜手金融業，促中小企業綠色轉型和包容成長，這些都是台灣不可置身事外的重要工作。

AI 傳統產業 蕭美琴

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