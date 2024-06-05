美超微梁見後提問「AI 會掌握人類？」黃仁勳駁：絕不會

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）創辦人、總裁暨執行長梁見後5日受邀替台北國際電腦展進行主題演講，他於會中找來輝達執行長黃仁勳登台助陣，並問出這一年來持續困擾他的一個疑問「AI會掌握人類？」。對此，有「AI教父」之稱的黃仁勳馬上就給出了答覆，他直言「絕對不會！事實上我們必須在現在就將最重要的事情完成，就是將AI導入更多的應用裡實用。」

黃仁勳指出，目前的「AI技術」於各方面都已經變得足夠完備，並都已經開始產生效益、派上用場，據自己來看，它已經達到了足夠良好的水平，他笑稱「目前已經『非常有用』，但是我們不只想要有用，而是希望可以變得非常好」，因此我們要想辦法讓這技術導入更多的應用當中，讓他越來越「實用」，透過在各種實用場域的運用，讓這技術從微調技能到學習更豐富，還有很多不同的事情我們仍然需要改進。

黃仁勳指出，目前來看我們還有很長的一段路要走，自己認為首要任務是推進技術，同時我們必須要推進的是更「安全」的技術，正如大家所知，我們所有人搭乘飛機來台灣，而機上搭載的技術為「自動駕駛儀」，該功能的技術運用主要就是為了確保安全，其中有一個重要的要點為：「透過不同的方式相互『監控』來確保安全無虞」。