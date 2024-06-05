「三兆男」不愛這味！黃仁勳熱炒店菜單備註4字 小費豪邁給5千

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前於台大演講完，一行人直奔位於北市長安東路的知名熱炒店「醉翁漁港海鮮」，讓店家及顧客激動不已。據《ETtoday新聞雲》報導，黃仁勳那桌點單時更是特別備註了「不要大蒜」，店家還透露黃仁勳一行人當晚消費共2萬5000元，但黃仁勳付3萬，慷慨地說不用找了，留下5000元的小費。

黃仁勳2日於台大的演講圓滿落幕後，再度展現饕客精神，直赴「醉翁漁港海鮮」熱炒店，店家事先不知道黃仁勳一行人會光臨，見到本人及其愛妻讓店員們又驚又喜。

熱愛台灣美食的黃仁勳，當晚點了蔥油雞、豆乾炒肉絲、泰式椒麻雞、清蒸虎斑魚及冰梅番茄等19道菜，菜單更是特別備註了「不要大蒜」。

黃仁勳在店內維持一貫的親民作風，和店家員工互動、合影，對現場顧客的合照要求也一一允諾。當晚一行人消費共25000元（數桌，非一桌價格），但黃仁勳付了3萬，還霸氣地說不用找。

黃仁勳此次造訪的店家是位於北市長安東路的知名熱炒店「醉翁漁港海鮮」，在Google地圖評分高達4顆星的「醉翁漁港海鮮」，從傍晚5點營業至凌晨1點30分，並擁有逾1500則評價，饕客紛紛大讚該店鋪食材新鮮、滿滿海味且CP值高。