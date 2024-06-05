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「三兆胸」畫面曝！黃仁勳遇女粉掀衣求簽名 網圍觀嗨翻：回家跪伺服器　

聯合新聞網／ 綜合報導
一名身材姣好的女粉絲，要求黃仁勳在胸部上簽名。圖擷取自臉書粉專「游庭皓的財經皓角」
一名身材姣好的女粉絲，要求黃仁勳在胸部上簽名。圖擷取自臉書粉專「游庭皓的財經皓角」

名列全球15大富豪、身價至少3兆的輝達執行長黃仁勳，昨日參加台北國際電腦展（COMPUTEX），途中被粉絲包圍求簽名，怎料其中一名熱情女粉絲，竟直接要黃仁勳簽名在胸部上，只見旁人一臉尷尬，但黃仁勳仍「小心翼翼」地在胸上留下「三兆簽名」，現場畫面曝光引發熱烈討論。

臉書粉專「游庭皓的財經皓角」分享現場照，並表示「Jensen回家是不是要跪顯卡了」。一名身材姣好的女粉絲當眾掀開白色針織衣，豪邁露出豐滿上圍，請黃仁勳簽名在她胸部上，讓旁邊戴眼鏡的阿伯「不知眼睛要往哪擺」，見他一臉尷尬地伸手攔在兩人之間，其餘的工作人員及媒體紛紛看到笑出來。

黃仁勳則大方實現女粉絲的願望，左手輕拉女粉絲低胸衣服的前側布料，小心翼翼地拿著黑色簽字筆，在女粉絲的右胸上簽下「三兆簽名」。

該張黃仁勳簽名照在網路上瘋傳，網友們紛紛開玩笑說，「當有三兆時，簽名可以簽在GPU，也可以簽在G CUP」、「看來我跟勳哥之間只差了3兆」、「人帥又有錢真好，人醜性騷擾」、「有錢真好，都有妹子自動掀起衣服露出好身材，盡情觀賞」、「跪顯卡太便宜他了，要跪伺服器」。

Computex 粉絲 黃仁勳

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