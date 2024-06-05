快訊

今天「芒種」雲多偶雨 吳德榮：端午連假滯留鋒防雷雨

北京若侵略台灣 拜登：美軍派不派兵差很大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃仁勳：投資台灣都因台積很讚

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

輝達執行長黃仁勳表示，加碼投資台灣的原因，是因為有個「無與倫比」的好朋友台積電，和台灣電子業完整的供應鏈生態系。至於媒體聚焦輝達是否會在台灣設立大型ＡＩ研發中心，以及第二座ＡＩ超級電腦中心，黃仁勳很直爽地說：「會。」但他不透露地點是否已選定。

黃仁勳昨天在台北電腦展開展後，以超級巨星之姿為供應鏈站台，他所到之處都引發騷動，民眾紛紛要求簽名及合影。他下午舉行全球媒體記者會，出席人數多達五百人，走入會場的他端著一盤雞肉三明治，拿起一塊猛咬一口，口中唸唸著怎麼沒有美乃滋，接著在接受第一個提問時，他想了一下才說，「你問的問題不難，只是這雞肉太乾了。」

黃仁勳接受至少卅個記者提問，包括是否會給予三星新一代高頻寬記憶體（ＨＢＭ）認證，是否會拓展特殊應用ＩＣ（ＡＳＩＣ）業務，以及在ＡＩ伺服器誰會存活等問題。

針對媒體披露輝達計畫在台灣設立大型研發中心，被問到他為什麼要加碼台灣，會不會擔心地緣政治風險？黃仁勳說，輝達投資台灣，主要是台積電「很讚」，他用英文incredible（無與倫比）形容台積電，說台積電有最先進的技術、無與倫比的專業人才與團隊、很強的生產彈性，且輝達和台積電深刻相互了解，「就像好朋友一樣，知道彼此的旋律，不用講太多」。

台積電 記者會 風險

延伸閱讀

輝達找地設點…楊文科喊「首選在新竹縣」 幕僚爆：黃仁勳間接聯繫了

黃仁勳：台灣應投資建置AI超級電腦加速研究

聯發科秀皮衣男逛夜市生成AI圖像 黃仁勳讚聰明

黃仁勳：輝達要在台設第2個AI超級電腦中心

相關新聞

黃仁勳：投資台灣都因台積很讚

輝達執行長黃仁勳表示，加碼投資台灣的原因，是因為有個「無與倫比」的好朋友台積電，和台灣電子業完整的供應鏈生態系。至於媒體...

多縣市表態 爭取輝達研發中心

輝達執行長黃仁勳昨天針對在台投資研發中心，點名台北、台南、高雄都會是選項，台北、台南、高雄都強調已經準備好了，全力爭取；...

輝達要在台設研發中心 計畫僱用千位工程師

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（4） 日表示，台灣現在已經是輝達很大的基地，輝達仍會持續在台灣擴大規模，有意在五年內...

AI 教父親筆分享理念 一張老照片…看到張忠謀、黃仁勳好交情

外界眼中的AI教父、輝達執行長黃仁勳此次訪台，帶起更熱烈的AI旋風。他昨（4）日特地為經濟日報讀者寫了署名短箋，「Thi...

黃仁勳大讚廣達、雲達 林百里：訂單太多...不能太早退休

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）昨（4）日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳現身展場，第一站即到訪廣達集...

黃仁勳搭肩劉揚偉 凸顯好交情

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）昨（4）日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在會展首日即現身鴻海集團攤位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。