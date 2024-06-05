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黃仁勳：投資台灣都因台積很讚
輝達執行長黃仁勳表示，加碼投資台灣的原因，是因為有個「無與倫比」的好朋友台積電，和台灣電子業完整的供應鏈生態系。至於媒體聚焦輝達是否會在台灣設立大型ＡＩ研發中心，以及第二座ＡＩ超級電腦中心，黃仁勳很直爽地說：「會。」但他不透露地點是否已選定。
黃仁勳昨天在台北電腦展開展後，以超級巨星之姿為供應鏈站台，他所到之處都引發騷動，民眾紛紛要求簽名及合影。他下午舉行全球媒體記者會，出席人數多達五百人，走入會場的他端著一盤雞肉三明治，拿起一塊猛咬一口，口中唸唸著怎麼沒有美乃滋，接著在接受第一個提問時，他想了一下才說，「你問的問題不難，只是這雞肉太乾了。」
黃仁勳接受至少卅個記者提問，包括是否會給予三星新一代高頻寬記憶體（ＨＢＭ）認證，是否會拓展特殊應用ＩＣ（ＡＳＩＣ）業務，以及在ＡＩ伺服器誰會存活等問題。
針對媒體披露輝達計畫在台灣設立大型研發中心，被問到他為什麼要加碼台灣，會不會擔心地緣政治風險？黃仁勳說，輝達投資台灣，主要是台積電「很讚」，他用英文incredible（無與倫比）形容台積電，說台積電有最先進的技術、無與倫比的專業人才與團隊、很強的生產彈性，且輝達和台積電深刻相互了解，「就像好朋友一樣，知道彼此的旋律，不用講太多」。
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