多縣市表態 爭取輝達研發中心

輝達執行長黃仁勳昨天針對在台投資研發中心，點名台北、台南、高雄都會是選項，台北、台南、高雄都強調已經準備好了，全力爭取；桃園及新竹、苗栗縣也展現優勢發展條件，表態爭取輝達投資，新北則認為高雄有中央補助機會高，將爭取輝達第二、第三階段在新北設置研發中心。

黃仁勳昨天與鴻海董事長劉揚偉共同宣布將在高雄建置先進算力中心，至於研發中心，黃仁勳指台北、台南、高雄都是選項。高雄市長陳其邁說，也希望爭取輝達在高雄設立研發中心，亞灣二點○園區具備最佳條件，相信「機會是給準備好的人」。

台南市長黃偉哲表示，台南沙崙地理位置鄰近高雄，更是南部科學園區的軸心帶，台南會把最好的一面、最適合發展ＡＩ研發中心等種種條件展現出來，吸引輝達投資。

台北市長蔣萬安強調台北投資環境具備一定優勢，他已向輝達表達意願，未來可提供北投士林科技園區兩千坪Ｔ１２基地，盡一切力量爭取。桃園市長張善政也喊話，市府將組專案團隊提供輝達所需的一切支援，全力爭取輝達在桃園投資。

新北市長侯友宜表示，新北作為都會型態城市，交通與捷運輕軌建設非常方便，尤其林口工一是現成的，泰山楓江、三峽麥仔園、樹林大柑園腹地廣大，都能透過都市計畫配合調整。

苗栗縣長鍾東錦也表示，將爭取黃仁勳考量將研發總部設置在苗栗；新竹縣長楊文科則說，輝達已主動聯絡產發處，希望能落腳竹縣。