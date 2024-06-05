黃仁勳大讚廣達、雲達 林百里：訂單太多...不能太早退休

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）昨（4）日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳現身展場，第一站即到訪廣達（2382）集團旗下雲達，並大讚廣達、雲達是輝達合作超過20年的「親密夥伴」。廣達董事長林百里高喊：「訂單太多了」，直言「AI那麼好玩，我不能太早退休」。

黃仁勳並首度揭露輝達與廣達集團下一個合作案。他說，輝達與廣達、雲達過去共同打造許多產品，包括筆電、企業級伺服器、車子、機器人，下一步要打造的產品是「數位人類智能（Digital Human Intelligence）」，這是史上首次新工業革命，很高興能共同展開這段旅程，繼續拓展市場商機。

林百里會後受訪時表示，最近訂單太多，供應鏈相當吃緊，又要客製化符合每個客戶的需求，是很大工程，廣達20年來耕耘AI研發與應用開發，未來AI應用市場會更大，「現在要延期退休了」。

廣達AI伺服器訂單旺

談及機器人應用趨勢，林百里指出，機器人需要非常強大的機器人電腦，與車電差不多，廣達將車電技術導入機器人電腦裡，機器手臂也做得不錯，他並認為人形機器人先做特定應用較有機會，笑說「要再去麻省理工學院（MIT）學習」。

廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令透露，AI伺服器需求非常好，因應強勁的市場需求，過去一年半以來，旗下台灣、美國等各個廠區都持續擴產，現在幾乎每兩周就會重新檢視全球產能，以滾動式因應市場需求調整，同時提高自動化程度。楊麒令直言，由於專案實在太多，目前伺服器團隊人數已達約2,200人，較2023年增加200人、相當於擴編一成人力。

隨著輝達GB200伺服器對液冷需求升溫，楊麒令表示，下游客戶對液冷機種興趣濃厚，目前光是驗證階段的伺服器就已出貨400至500櫃，明年出貨機櫃中，預估二至三成都會採用液冷技術。

林百里昨天也與廣達副董事長梁次震、楊麒令一同向黃仁勳致贈精心準備的琉璃藝品及台灣檜木製的桌球拍。黃仁勳興奮地接下桌球拍，擺出擊球架式，直呼自己小時候最愛打乒乓球，接著湊近鼻子聞，笑說，「這是第一次我們做的東西這麼香」。



延伸閱讀

台積電看旺 AI 今年大成長 劉德音交棒前最後一場股東會

台達搶電源商機 準備好了

鴻海攜輝達在高雄建算力中心 深化 AI 、電動車、機器人合作

聯發科力推混合式 AI 運算 將朝2奈米製程與先進封裝晶片邁進

英特爾固樁跟台鏈搏感情 執行長基辛格喊一同改變世界

超微蘇姿丰宴請80名夥伴 緯創、緯穎、宏碁等都是座上賓