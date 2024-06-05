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AI 教父親筆分享理念 一張老照片…看到張忠謀、黃仁勳好交情

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
經濟日報長期以來持續報導輝達成長的軌跡，圖為2002年12月16日輝達執行長黃仁勳與時任台積電董事長張忠謀首度共同舉行記者會，兩人在台下的互動。（聯合報系資料照）
經濟日報長期以來持續報導輝達成長的軌跡，圖為2002年12月16日輝達執行長黃仁勳與時任台積電董事長張忠謀首度共同舉行記者會，兩人在台下的互動。（聯合報系資料照）

外界眼中的AI教父、輝達執行長黃仁勳此次訪台，帶起更熱烈的AI旋風。他昨（4）日特地為經濟日報讀者寫了署名短箋，「This is the beginning of a new industrial revolution. Jump on !（一場新工業革命開始了，快上車）」。

黃仁勳昨天特地寫給經濟日報讀者的短箋：「This is the beginning of a new industrial revolution. Jump on !（一場新工業革命開始了，快上車）」。記者鐘惠玲／攝影
黃仁勳昨天特地寫給經濟日報讀者的短箋：「This is the beginning of a new industrial revolution. Jump on !（一場新工業革命開始了，快上車）」。記者鐘惠玲／攝影

台灣產業鏈與輝達的合作關係長久且深厚，在黃仁勳6月2日的台大演講末段有一段影片，特別感謝台灣的合作夥伴，其中一張老照片，是他與台積電創辦人張忠謀的合照。這張照片是由聯合報系授權提供，拍攝時間是2002年12月16日，當時是輝達首度與台積電（2330）共同召開記者會，黃仁勳與張忠謀在台下的互動合影。

那時黃仁勳梳著整齊的西裝頭，穿西裝打領帶，在張忠謀旁邊比肩而坐並凝視，推測被捕捉到的應是雙方交談瞬間。

在那場記者會上，雙方都強調加強長期合作關係。黃仁勳當時表示，輝達以台積電為首要晶圓代工合作夥伴，目前暫不考慮對聯電和其他廠商下單。他當時也指出，該公司繪圖晶片全球出貨量已超過2億顆，並在台積電的支援下，領先同業，量產首款採用0.13微米製程的繪圖晶片。

經過了這些年，台積電已進展到以12吋晶圓與更先進的製程技術為輝達生產晶片。不變的是，輝達與台積電依然是合作無間的好夥伴，而黃仁勳與張忠謀的好交情也延續至今，此次黃仁勳來台，不僅與張忠謀餐敘，並拉著張忠謀一起逛夜市。


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