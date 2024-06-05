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輝達要在台設研發中心 計畫僱用千位工程師

經濟日報／ 記者鐘惠玲林薏茹／台北報導
輝達執行長黃仁勳昨日表示，台灣有完整的生態系，台積電更是「不可思議的棒」。輝達會持續在台擴大規模，規劃設立研發中心，可能會在台北、台南、高雄三地擇一落腳。記者胡經周／攝影
輝達執行長黃仁勳昨日表示，台灣有完整的生態系，台積電更是「不可思議的棒」。輝達會持續在台擴大規模，規劃設立研發中心，可能會在台北、台南、高雄三地擇一落腳。記者胡經周／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（4） 日表示，台灣現在已經是輝達很大的基地，輝達仍會持續在台灣擴大規模，有意在五年內設立研發中心，並且將僱用上千位工程師，可能會在台北、台南、高雄三地擇一落腳。

黃仁勳昨天在台北國際電腦展（COMPUTEX）開展首日舉行全球媒體問答，談到輝達持續投資台灣，是否會考量地緣政治風險？黃仁勳強調，台灣擁有很棒且豐富的生態系，是讓輝達選擇落腳的主要考量，即便輝達確實有想過要在其他地方複製與在台灣一的運作模式，但實在太過困難。

黃仁勳昨天也公開大讚「台積電（2330）實在太棒」，而且還不是普通的棒，堪稱是不可思議的棒，令人驚豔的公司打造令人驚豔的產品。他分析台積電的三大優勢，包括不只有先進的技術，還有很棒的工作倫理，以及絕佳的彈性。而且輝達與台積電是好朋友，已合作超過四分之一個世紀，雙方對彼此知之甚深，幾乎無需贅言。

黃仁勳也認為，這就是為何輝達與台積電可以一起快速量產打造高複雜度的產品，這並不一般，也不是隨便就可以找到其他人來替代合作，其CoWoS先進封裝技術非常好，供應鏈的封裝測試、組裝、物流等也都做得很棒。

談到輝達在台灣的布局，黃仁勳透露，目前輝達在台北及新竹已有數百人編制，未來將持續投資台灣。接下來幾年將建置新研發中心，並僱用上千名工程師。

黃仁勳進一步提到，包括晶片設計、系統設計、軟體工程師、AI研發人員等，將有AI研究實驗室。另外，也與大學合作進行創新研究。


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