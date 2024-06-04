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黃仁勳：輝達是市場創造者 並非市占掠奪者

中央社／ 台北4日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。圖/聯合報系資料照片
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。圖/聯合報系資料照片

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天出席全球媒體問答，被問到哪些公司是對手；他表示，輝達是市場創造者，並非市占掠奪者，很難與其他公司比較，有人認為雲端服務供應商（CSP）是輝達競爭者，但CSP都是輝達珍貴的客戶，即使自研晶片也無妨。

輝達下午在台北南港舉行全球媒體記者會，來自全球超過500位媒體記者齊聚現場，會場外還有電子媒體齊聚守候，陣容龐大。

黃仁勳解釋，輝達成立後就著手創造新類別的市場，過去15年來是優先事項，已經融入企業文化，未來也會持續創造新市場，輝達是夢想者、創造者和先驅者，只想創造新事物。

他說，輝達不是晶片公司，實際上是一間人工智慧（AI）超級電腦公司，也是AI基礎設施公司（AIinfrastructure company）、AI工廠公司（AI factorycompany），非常擅長打造AI。

黃仁勳提到，有些人認為雲端服務供應商（CSP）投入自研晶片，可能成為輝達競爭者，但所有CSP都是輝達的珍貴客戶，即使CSP打造自研晶片也無妨，因為輝達是唯一一間公司能在各種雲端提供加速運算平台，運行機器學習、生成式AI等技術，「我們是一間非常特別的公司」。

AI 輝達 雲端服務

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