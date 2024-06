黃仁勳：台灣應投資建置AI超級電腦加速研究

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今天表示,台灣製造全世界大多數的運算基礎設施,台灣已經是AI科技的基礎,除了出口AI超級電腦之外,他建議台灣也可以為工程師、學生及研究人員投資建置AI超級電腦,加速AI研究。

輝達下午在台北南港舉行全球媒體記者會,來自全球超過500名媒體記者齊聚現場,會場外還有大批電子媒體守候,陣容龐大。

黃仁勳說,「我們正在新電腦時代的開端」,電腦已經60年沒改變,現在輝達正投資新的運算方式稱為「加速運算(accelerated computing)」。

他強調,人工智慧(AI)可以幫助電腦理解人類,不必會寫程式,人類只要提示電腦就能理解,這是一個令人興奮的時刻,將改變所有電腦技術,是台灣很好的機會。

談到輝達與超微(AMD)的關係,黃仁勳認為,兩家公司做的事情非常不同,輝達打造AI工廠、AI超級電腦和相關軟體,可以根據客戶需求提供解決方案,這也是輝達可以成長這麼快速、服務這麼多客戶的原因。

媒體追問對超微董事長暨總裁蘇姿丰的看法,黃仁勳說,他對蘇姿丰的了解沒那麼深,無法評論,他知道蘇姿丰也在台灣,相信蘇姿丰會表現得很好。

黃仁勳指出,輝達將在台灣著手建置一座新的研發中心(R&D center),在台灣有數百名員工,以及AI研究團隊,正在物色大片土地,接下來可以為員工打造一棟很漂亮的建築物。未來數年也將擴展在台灣的Taipei-1 AI超級電腦中心,以支持輝達在台灣的AI研究。

談到台灣在AI時代的機會,黃仁勳表示,台灣製造了全世界大多數的運算基礎設施,從許多面向來看,「台灣已經是AI科技的基礎(Taiwan is already thefoundation of AI technology)」,過去一年台灣的科技公司成長迅速,未來數年會成長得更快。

他也呼籲台灣不要只是出口AI超級電腦,也必須為工程師、學生及研究人員投資建置AI超級電腦,藉此加速AI研究,輝達期待與台灣合作達成這個目標。AI將從許多面向改變世界,除了讓生活更便利,也可以提升企業生產力,還能加速藥物開發、氣候科學等領域的研究。

黃仁勳上午出席台北國際電腦展(COMPUTEX),四處造訪供應商攤位,直到下午3時30分走進媒體問答會場,第一句話就問現場記者「介意我吃午餐嗎?」隨後馬上大口咬下火雞肉三明治,不過咬了幾口卻說「好乾」,原來是因為沒加美乃滋。

等到媒體開始提問,黃仁勳若有所思坐在台上,停頓幾秒,才說出自己不是在思考,而是食物渣卡在牙縫,語畢還在嘴巴內做出用舌頭清牙縫的動作,引起現場媒體一陣笑聲。