黃仁勳：台灣應投資建置AI超級電腦加速研究

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，台灣製造全世界大多數的運算基礎設施，台灣已經是AI科技的基礎，除了出口AI超級電腦之外，他建議台灣也可以為工程師、學生及研究人員投資建置AI超級電腦，加速AI研究。

輝達下午在台北南港舉行全球媒體記者會，來自全球超過500名媒體記者齊聚現場，會場外還有大批電子媒體守候，陣容龐大。

黃仁勳說，「我們正在新電腦時代的開端」，電腦已經60年沒改變，現在輝達正投資新的運算方式稱為「加速運算（accelerated computing）」。

他強調，人工智慧（AI）可以幫助電腦理解人類，不必會寫程式，人類只要提示電腦就能理解，這是一個令人興奮的時刻，將改變所有電腦技術，是台灣很好的機會。

談到輝達與超微（AMD）的關係，黃仁勳認為，兩家公司做的事情非常不同，輝達打造AI工廠、AI超級電腦和相關軟體，可以根據客戶需求提供解決方案，這也是輝達可以成長這麼快速、服務這麼多客戶的原因。

媒體追問對超微董事長暨總裁蘇姿丰的看法，黃仁勳說，他對蘇姿丰的了解沒那麼深，無法評論，他知道蘇姿丰也在台灣，相信蘇姿丰會表現得很好。

黃仁勳指出，輝達將在台灣著手建置一座新的研發中心（R&D center），在台灣有數百名員工，以及AI研究團隊，正在物色大片土地，接下來可以為員工打造一棟很漂亮的建築物。未來數年也將擴展在台灣的Taipei-1 AI超級電腦中心，以支持輝達在台灣的AI研究。

談到台灣在AI時代的機會，黃仁勳表示，台灣製造了全世界大多數的運算基礎設施，從許多面向來看，「台灣已經是AI科技的基礎（Taiwan is already thefoundation of AI technology）」，過去一年台灣的科技公司成長迅速，未來數年會成長得更快。

他也呼籲台灣不要只是出口AI超級電腦，也必須為工程師、學生及研究人員投資建置AI超級電腦，藉此加速AI研究，輝達期待與台灣合作達成這個目標。AI將從許多面向改變世界，除了讓生活更便利，也可以提升企業生產力，還能加速藥物開發、氣候科學等領域的研究。

黃仁勳上午出席台北國際電腦展（COMPUTEX），四處造訪供應商攤位，直到下午3時30分走進媒體問答會場，第一句話就問現場記者「介意我吃午餐嗎？」隨後馬上大口咬下火雞肉三明治，不過咬了幾口卻說「好乾」，原來是因為沒加美乃滋。

等到媒體開始提問，黃仁勳若有所思坐在台上，停頓幾秒，才說出自己不是在思考，而是食物渣卡在牙縫，語畢還在嘴巴內做出用舌頭清牙縫的動作，引起現場媒體一陣笑聲。