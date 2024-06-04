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黃仁勳參觀攤位 台達電展示專為NVIDIA設計的19吋機架式電源

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳參觀台達COMPUTEX展區，由台達董事長暨執行長鄭平(左二)、品牌長郭珊珊(右二)、電源事業群總經理陳盈源(右一)等主管親自接待。圖／台達電提供
輝達執行長黃仁勳參觀台達COMPUTEX展區，由台達董事長暨執行長鄭平(左二)、品牌長郭珊珊(右二)、電源事業群總經理陳盈源(右一)等主管親自接待。圖／台達電提供

台北電腦展（COMPUTEX 2024） 4日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳參觀主力供應商台達電（2308）展區，台達電董事長暨執行長鄭平特別分享全球首次亮相、專為NVIDIA設計的19吋 (1RU) 33 kW 機架式電源，展現台達電的技術實力。

台達電表示，19吋33kW AC/DC機架式電源主要為滿足NVIDIA Blackwell平台應用在AI資料中心供電，台達電領先推出19吋33kW AC/DC機架式電源(1RU)，將過去21吋1OU 33kW機架式電源的規格縮小至19吋1RU的體積中，同樣配備六組5.5kW電源供應器，效率高達97.5%。

台達電整合電源、散熱及被動元件三大關鍵零組件優勢，從電網一路做到晶片，提供全系列AI電源全方位整合方案，成為輝達新晶片電源廠大贏家，通吃輝達新推出殺手級AI晶片架構Blackwell系列B100、B200、GB200晶片訂單，市場預期，台達今年來自AI伺服器訂單將是「好幾倍增長」。

台達電將於今天舉辦COMPUTEX 2024記者會。今年台達電聚焦AI人工智慧，以「解密Cloud to Edge AI」為主題，打造一座大型運算中心，展出從雲端到邊緣，涵蓋資料中心基礎設施、高效電源、散熱、關鍵被動元件，以及AI技術應用案例、AI PC電源及散熱、AI智慧安防等終端使用者設備。

AI 台達電

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