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蘇姿丰宴請80名供應鏈夥伴！等級、價位曝光 較輝達高十倍

黃仁勳謝「無名英雄」 龔明鑫：台灣有名字就是台灣

中央社／ 台北4日電

行政院秘書長龔明鑫今天出席InnoVEX開幕典禮時說，政府努力朝5年創造2萬個新創就業，每年新創投資金額達新台幣1500億元邁進。對於輝達執行長黃仁勳日前提「台灣是無名英雄，是世界的支柱」，龔明鑫說，台灣有名字，「台灣的名字就是台灣」。

亞洲指標新創展會InnoVEX今天登場，今年參展國家數創歷屆新高。COMPUTEX 2024創新與新創展區InnoVEX下午舉辦開幕典禮，今年有來自逾30國、400家新創企業參展，聚焦人工智慧、綠色科技、智慧移動、半導體應用等4大主題。

龔明鑫出席致詞表示，因為台灣有最好的ICT（資通訊）供應鏈、人才，台灣企業與國際企業形成值得信賴的夥伴關係，台灣這幾天又成為世界中心，吸引科技界重要領導人士匯集到台灣。

龔明鑫說，全球都在看台灣的COMPUTEX以及InnoVEX活動，這是重要里程碑，過去台灣是展現硬體實力，現在則展示未來AI可能發展的機會，台灣的轉型也是全球轉型重要方向。

他說，總統賴清德在競選期間宣布要以創新驅動經濟成長，包括，每年新創可獲得新台幣1500億元投資金額、相當於50億美元，較目前投資額度翻倍，未來5年裡面也要創造2萬個新創就業機會；龔明鑫坦言，這目標看起來具有很大挑戰性，但政府有責任也有信心。

另外，龔明鑫提到，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前的演講表達對台灣供應鏈夥伴的支持，讓很多人非常感動，其中有段提到「台灣是無名英雄，是世界的支柱」。

龔明鑫認為，台灣在某些領域的確是當之無愧，包括，ICT產業、半導體產業等，台灣的確是全世界很重要支柱；至於「台灣是無名英雄」這句，龔明鑫說，台灣在很多部分是英雄，不過，台灣有名字，台灣的名字就是台灣。

半導體 台幣 名字

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