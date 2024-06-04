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黃仁勳：輝達要在台設第2個AI超級電腦中心
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午證實，將在台灣設立第2個類似Taipei-1的人工智慧AI超級電腦中心，不過地點還未確定。
輝達下午在台北南港展覽館舉行全球媒體記者會，來自全球超過500位媒體記者齊聚現場，會場外還有電子媒體齊聚守候，陣容龐大。
黃仁勳在記者會現場回答問題證實，輝達將在台灣設立第2個類似在高雄Taipei-1的AI超級電腦中心，不過地點仍未確定。
外媒提問輝達採用AI晶片所需高效能記憶體（HBM）進展，黃仁勳表示，輝達持續與記憶體大廠包括SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）與三星（Samsung）合作。
黃仁勳中午在台北國際電腦展（COMPUTEX）鴻海旗下鴻佰展區表示，台灣最大的AI超級電腦中心就是在高雄，輝達規劃在高雄擴大AI超級電腦Taipei-1的運算規模。
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