黃仁勳逛台北國際電腦展 與台灣科技大佬相見歡

台北國際電腦展（Computex）今天盛大開展，「AI教父」的輝達創辦人黃仁勳今日現身會場逛展，親切和許多台廠代表互動。黃仁勳在展區被大批粉絲包圍，每到任一攤位，都會鼓動現場民眾不斷大聲呼喊該攤位公司名稱，氣氛非常熱絡。輝達執行長黃仁勳造訪各供應鏈攤位，首站來到廣達旗下雲達（QCT），大讚廣達是「最好的夥伴（the best partner）」。廣達董事長林百里表示，目前訂單太多，供應鏈供應也吃緊，目前廣達做的是AI工具，未來應用市場更大，要延期退休了，「那麼好玩不能太早退休」。

海董事長劉揚偉現場宣布，鴻海將攜手輝達在高雄軟體園區建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆CPU，預計2026年完工。 輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（左）出席電腦展（COMPUTEX），並在廣達董事長林百里（右）等陪同下，參觀雲達展位，林百里也送上台灣檜木桌球拍，球技不錯的黃仁勳也馬上揮起球拍。記者胡經周／攝影 輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（中）今天現身台北國際電腦展（COMPUTEX），參觀緯創時，與緯創董事長林憲銘（左）互動相當熱絡。記者胡經周／攝影 輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（右一）今天現身台北國際電腦展，滿場民眾爭相一睹風采。記者胡經周／攝影