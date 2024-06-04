快訊

4種人放屁特別臭！愛健身竟上榜 營養師建議：多吃2蔬菜改善

超商員工「拿滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」 網曝嚴重後果：恐害客人過敏

6月首波新品！台灣寶可夢中心推「波克比」4款超Q玩偶、36種鑰匙圈 網讚速度超快

黃仁勳逛台北國際電腦展 與台灣科技大佬相見歡

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（左）今天現身台北國際電腦展，在參觀鴻海集團旗下鴻佰科技展位時，與鴻海集團董事長劉揚偉（右）共同宣布以「超級晶片」GB200伺服器為核心，將在高雄建置先進算力中心，驅動智慧製造、智慧EV、智慧城市等3大平台。記者胡經周／攝影
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（左）今天現身台北國際電腦展，在參觀鴻海集團旗下鴻佰科技展位時，與鴻海集團董事長劉揚偉（右）共同宣布以「超級晶片」GB200伺服器為核心，將在高雄建置先進算力中心，驅動智慧製造、智慧EV、智慧城市等3大平台。記者胡經周／攝影

台北國際電腦展（Computex）今天盛大開展，「AI教父」的輝達創辦人黃仁勳今日現身會場逛展，親切和許多台廠代表互動。黃仁勳在展區被大批粉絲包圍，每到任一攤位，都會鼓動現場民眾不斷大聲呼喊該攤位公司名稱，氣氛非常熱絡。輝達執行長黃仁勳造訪各供應鏈攤位，首站來到廣達旗下雲達（QCT），大讚廣達是「最好的夥伴（the best partner）」。廣達董事長林百里表示，目前訂單太多，供應鏈供應也吃緊，目前廣達做的是AI工具，未來應用市場更大，要延期退休了，「那麼好玩不能太早退休」。

海董事長劉揚偉現場宣布，鴻海將攜手輝達在高雄軟體園區建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆CPU，預計2026年完工。

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（左）出席電腦展（COMPUTEX），並在廣達董事長林百里（右）等陪同下，參觀雲達展位，林百里也送上台灣檜木桌球拍，球技不錯的黃仁勳也馬上揮起球拍。記者胡經周／攝影
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（左）出席電腦展（COMPUTEX），並在廣達董事長林百里（右）等陪同下，參觀雲達展位，林百里也送上台灣檜木桌球拍，球技不錯的黃仁勳也馬上揮起球拍。記者胡經周／攝影
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（中）今天現身台北國際電腦展（COMPUTEX），參觀緯創時，與緯創董事長林憲銘（左）互動相當熱絡。記者胡經周／攝影
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（中）今天現身台北國際電腦展（COMPUTEX），參觀緯創時，與緯創董事長林憲銘（左）互動相當熱絡。記者胡經周／攝影
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（右一）今天現身台北國際電腦展，滿場民眾爭相一睹風采。記者胡經周／攝影
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（右一）今天現身台北國際電腦展，滿場民眾爭相一睹風采。記者胡經周／攝影

廣達 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

被員工評為苛刻老闆 黃仁勳：形容得非常準確

跟風黃仁勳美食熱 網敲碗高嘉瑜：轉行當美食網紅好了

不只3兆！黃仁勳很快會變「10兆男」 財星：輝達市值將飆270%直逼10兆美元

黃仁勳吃過的古早味爆紅！ 主播朝聖揭餐廳驚人現況

相關新聞

黃仁勳逛Palit攤位喝啤酒超嗨 總經理：跟著輝達一路好！

台北國際電腦展4日開幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接近中午時，前往顯示卡協力廠Palit攤位，並與Palit總經理...

黃仁勳逛台北國際電腦展 與台灣科技大佬相見歡

台北國際電腦展（Computex）今天盛大開展，「AI教父」的輝達創辦人黃仁勳今日現身會場逛展，親切和許多台廠代表互動。...

黃仁勳為何沒跟賴清德見面？ 郭正亮分析關鍵：不想捲入糾紛

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳5月26日抵台後，所到之處掀起一陣旋風，2日他在台大演講，探討AI議題，再度引發熱烈討論。對此，前立委郭正亮昨（3）日就表示，黃仁勳這次之所以沒跟總統賴清德見面，恐怕是因為不想捲入兩岸糾紛。

黃仁勳颳旋風！他揭台灣發展AI有1大致命傷：捫心自問夠嗎？

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳5月26日抵台後，所到之處掀起一陣旋風，2日他在台大演講，探討AI議題，再度引發熱烈討論。對此，胸腔內科名醫蘇一峰表示，如果台灣想跟上這波AI浪潮，必須先有足夠的電力支持。

輝達將再設研發中心 黃仁勳：台北、台南、高雄都是選項

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日明確表示，對於在台投資研發中心，台北、台南、高雄都會是選項。

被黃仁勳點名的「阿婆水果攤」爆紅 財經網美衝通化夜市現場愣了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在台大演講，提到他最喜歡通化夜市（臨江街夜市）的「阿婆水果攤」，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。