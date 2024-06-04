輝達將再設研發中心 黃仁勳：台北、台南、高雄都是選項

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日明確表示，對於在台投資研發中心，台北、台南、高雄都會是選項。

黃仁勳今天前往台北國際電腦展（Computex）巡迴台廠供應商，現場所有供應鏈大廠如廣達、緯創、技嘉等廠商，都由董事長親自接待。黃仁勳則每到任一攤位，都會鼓動現場民眾不斷大聲呼喊該攤位公司名稱。

他在攤位參觀時特地駐足致詞時，指出輝達在台灣有數百名工程師，在接下來的5年裡，黃仁勳指出，人工智慧帶來新的開始，將為全台灣企業創造巨大機會。他說，今年是新運算時代的開端，台灣是世界上許多偉大企業的所在地，如台積電、廣達、鴻海、緯創、英業達、技嘉、華碩、微星，都是很棒的企業。輝達與供應鏈夥伴費時20年才實現人工智慧運算，此次到訪展會，希望可團結產業生態系，進一步促進合作，助力全球建構新一代的基礎設施，也就是人工智慧資料中心。