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輝達將再設研發中心 黃仁勳：台北、台南、高雄都是選項

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輝達將再設研發中心 黃仁勳：台北、台南、高雄都是選項

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
黃仁勳指出，人工智慧帶來新的開始，將為全台企業創造巨大機會。記者鍾張涵／攝影
黃仁勳指出，人工智慧帶來新的開始，將為全台企業創造巨大機會。記者鍾張涵／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日明確表示，對於在台投資研發中心，台北、台南、高雄都會是選項。

黃仁勳今天前往台北國際電腦展（Computex）巡迴台廠供應商，現場所有供應鏈大廠如廣達、緯創、技嘉等廠商，都由董事長親自接待。黃仁勳則每到任一攤位，都會鼓動現場民眾不斷大聲呼喊該攤位公司名稱。

他在攤位參觀時特地駐足致詞時，指出輝達在台灣有數百名工程師，在接下來的5年裡，黃仁勳指出，人工智慧帶來新的開始，將為全台灣企業創造巨大機會。他說，今年是新運算時代的開端，台灣是世界上許多偉大企業的所在地，如台積電、廣達、鴻海、緯創、英業達、技嘉、華碩、微星，都是很棒的企業。輝達與供應鏈夥伴費時20年才實現人工智慧運算，此次到訪展會，希望可團結產業生態系，進一步促進合作，助力全球建構新一代的基礎設施，也就是人工智慧資料中心。

他說，目前人工智慧如同200年前的電力，看不見但具有價值，我們將把AI導入工廠，幫助工廠更具生產力。

輝達創辦人黃仁勳今日到訪台北國際電腦展，現場民眾推擠爭相與黃仁勳合照，所到之處皆引爆推擠尖叫。記者鍾張涵／攝影
輝達創辦人黃仁勳今日到訪台北國際電腦展，現場民眾推擠爭相與黃仁勳合照，所到之處皆引爆推擠尖叫。記者鍾張涵／攝影
輝達創辦人黃仁勳今日到訪台北國際電腦展，現場民眾推擠爭相與黃仁勳合照，所到之處皆引爆推擠尖叫。他幾乎淹沒在人群裡。記者鍾張涵／攝影
輝達創辦人黃仁勳今日到訪台北國際電腦展，現場民眾推擠爭相與黃仁勳合照，所到之處皆引爆推擠尖叫。他幾乎淹沒在人群裡。記者鍾張涵／攝影
輝達創辦人黃仁勳今日到訪台北國際電腦展，現場民眾推擠爭相與黃仁勳合照，所到之處皆引爆推擠尖叫。記者鍾張涵／攝影
輝達創辦人黃仁勳今日到訪台北國際電腦展，現場民眾推擠爭相與黃仁勳合照，所到之處皆引爆推擠尖叫。記者鍾張涵／攝影

人工智慧 輝達 黃仁勳

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