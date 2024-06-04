黃仁勳為何沒跟賴清德見面？ 郭正亮分析關鍵：不想捲入糾紛

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聯合新聞網／ 綜合報導
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在台灣掀起熱潮。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在台灣掀起熱潮。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳5月26日抵台後，所到之處掀起一陣旋風，2日他在台大演講，探討AI議題，再度引發熱烈討論。對此，前立委郭正亮昨（3）日就表示，黃仁勳這次之所以沒跟總統賴清德見面，恐怕是因為不想捲入兩岸糾紛。

黃仁勳2日在台大演講提到有關未來AI科技發展，以及多次提到台廠供應鏈夥伴。郭正亮昨日在節目《新聞大白話》中表示，自己聽到那場演講最後的兩分鐘是滿感動的，因為台灣真的就是AI硬體重鎮，輝達幾乎都在台積電下單，這是事實，本來就是共生的關係。

郭正亮也強調，「坦白說，台灣你現在能夠直接打電話，搭得上美國大科技公司的CEO、高級幹部，已經越來越難了啦！所以黃仁勳跟AMD執行長蘇姿丰，這兩個都是台灣的寶貝，我們就可以比較容易得到第一線的消息」。

郭正亮進一步分析，賴清德在總統就職演說時，表示要推動台灣成AI之島，但為何他跟黃仁勳見不上面？是不是很奇怪？郭正亮續指，這恐怕是因為黃仁勳不想捲入兩岸的糾紛，他怎麼可能會不在乎大陸市場，「所以你就知道當你（賴清德）把兩岸弄得那麼緊張的時候，人家很難做人」。

總統賴清德。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德。圖／聯合報系資料照片

台積電 蘇姿丰 賴清德 郭正亮 黃仁勳

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