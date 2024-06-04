黃仁勳颳旋風！他揭台灣發展AI有1大致命傷：捫心自問夠嗎？

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳5月26日抵台後，所到之處掀起一陣旋風，2日他在台大演講，探討AI議題，再度引發熱烈討論。對此，胸腔內科名醫蘇一峰表示，如果台灣想跟上這波AI浪潮，必須先有足夠的電力支持。

蘇一峰2日在臉書發文指出，AI產業十分耗電，是吃電的大怪獸，全球AI浪潮都需要電力支持，台灣若搶到好位子，「要捫心自問先問看看電力足夠嗎？小動物跳電能管好嗎？」

文章曝光後，網友紛紛表示，「在台灣AI是用愛發電的呀！」、「還有很多動物、昆蟲還沒登場」、「沒了便宜水電支持，台灣半導體也將成殘業」、「AI產業供電肯定沒問題，民生用電就得看天意了」、「一直說台灣不缺電，不知道真的還是騙人」。

而蘇一峰昨（3日）又發布新貼文指出，未來AI可能進入加速期，大家要開始想一想哪些工作不易被取代，「技術專業高的工作，短時間之內比較安全，如果只動一張嘴則容易被取代」。另外他也說，台灣的電力和網路要發展起來，AI才能取代大量的工作，台灣才有機會進一步搶攻國外市場。

輝達執行長黃仁勳2日在台大演講提到有關未來AI科技發展，以及多次提到台廠供應鏈夥伴，數發部也表示，輝達有很大的成長，這也意味著是台灣的機會，未來數發部會與輝達配合，鼓勵台灣在AI人工智慧的研發及新創、產業發展。