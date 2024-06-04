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被黃仁勳點名的「阿婆水果攤」爆紅 財經網美衝通化夜市現場愣了

聯合新聞網／ 綜合報導
位於通化街夜市的阿婆水果攤，不少人衝著黃仁勳推薦而來。記者鍾維軒／攝影
位於通化街夜市的阿婆水果攤，不少人衝著黃仁勳推薦而來。記者鍾維軒／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在台大演講，提到他最喜歡通化夜市（臨江街夜市）的「阿婆水果攤」，有個賣水果43年的阿姨，她的水果非常好吃，一席話讓這間水果攤瞬間爆紅。財經網美胡采蘋昨(3日)晚也親自到現場朝聖，發現一堆來光顧的人潮都已經把攤子包圍住，讓她看傻眼。

財經網美胡采蘋親自到被黃仁勳點名的通化街夜市水果攤一探究竟，她在臉書發文表示，阿婆水果攤目前爆紅中，造成道路的擁擠，還有不少人像她一樣站在遠處拍照。

她說自己從小在通化街長大，畢業於通化街對面三興國小，對於這樣的景象也感到很神奇。

胡采蘋補充說道，「兆元水果攤是真的很氣派，攤車超大水果多而乾淨，不用財富自由也買得起啦」。

不少網友也紛紛在底下留言說「剛剛才去買了三袋，番茄好好吃，分量又多」、「阿婆的水果攤可以上市上櫃了」、「這攤從小買到大」、「聽完演講特別好奇這水果攤」。

事實上，根據聯合報的報導指出，水果攤老闆娘透露，黃仁勳6月1日買了2300元的水果，還說他最喜歡吃情人果，很意外黃仁勳在演講中還特別提到水果攤，直呼很感謝他。

黃仁勳

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