快訊

今天降雨機率提高！各地不定時短暫陣雨 北部高溫28度

黃仁勳：輝達5年內在台興建大型設計中心

中央社／ 記者江明晏台北4日電

輝達執行長黃仁勳3日晚間宴請輝達員工，他受訪說，未來5年要在台灣設立一個很大的設計中心，至少會僱用1000名工程師，同時也在尋找很大的場地，能在此蓋一個總部；至於要在哪個縣市，黃仁勳則說還沒確定。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期為台北國際電腦展訪台，3日晚間在台北吉品海鮮餐廳設宴，宴請自家輝達員工。

黃仁勳此次訪台，不斷強調台灣供應鏈夥伴對輝達的重要性，也稱讚台灣生態系完整、獨一無二，認為台灣是無名英雄，是世界的支柱。

黃仁勳3日晚間接受媒體訪問時表示，未來5年，輝達將於台灣設立一個很大的設計中心（DesignCenter），至少會僱用1000名的工程師。

輝達2021年通過申請經濟部的領航企業研發深耕計畫，總經費約新台幣243億元，獲得補助67億元、輝達自籌176億元，將在台灣成立首座AI研發中心。有媒體報導，輝達第2座研發中心將落腳高雄軟體園區，但並未獲得證實。

黃仁勳表示，輝達在尋找很大的場地，能在此蓋一個總部，歡迎各界推薦適合的地方。媒體進一步詢問，會落腳在台灣哪一個縣市，他表示，目前還沒決定在台灣哪裡設立，但很多地方都可以考慮，還沒做出決定。

輝達 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳爆買2300元阿婆水果攤 最愛吃「情人果」

台大演講下一攤來這！黃仁勳趕場吃熱炒「美食地圖再+1」 網嗨：行走GDP

黃仁勳AI浪潮恐掀南北大翻轉？ 專家曝：未來「這城市」潛力最大

北市第三副市長人選懸缺 議員問蔣萬安：有沒有找黃仁勳推薦

相關新聞

黃仁勳兒女 訪和碩智慧工廠

和碩集團強攻AI伺服器，與輝達（NVIDIA）緊密合作，將最新人工智慧驅動的瑕疵檢測和數位孿生技術導入旗下工廠，並傳出輝...

黃仁勳演講點名17校...故鄉台南成大入列 校方回應了

輝達創辦人黃仁勳昨晚在台大演講，投影展示許多合作供應鏈廠商、學校Logo，他的故鄉台南成功大學也在內，對此，成大副校長郭...

黃仁勳：在台再募千名工程師 台灣生態系獨一無二

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受TVBS專訪時表示，台灣的生態系獨一無二，輝達未來5年，將在台再招聘1000名工程師...

台大演講下一攤來這！黃仁勳趕場吃熱炒「美食地圖再+1」 網嗨：行走GDP

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳5月26日抵台後，所到之處掀起一陣旋風，尤其是他曾用餐的店家，不論是路邊攤或是餐館，黃仁勳的「美食地圖」總會吸引廣大台灣人朝聖…

黃仁勳AI浪潮恐掀南北大翻轉？ 專家曝：未來「這城市」潛力最大

人工智慧（AI）熱潮席捲全球，其中輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳作為關鍵引領者，近期在台一舉一動皆成為矚目焦點。對此，財經專家指出，已傳出輝達擬定將於高雄設立全台第2座AI研發中心，並預言北部恐被南部超車，直指「未來發展潛力最大者，可能在高雄市！」

臺師大因應科技產業跨域需求 與輝達、技嘉打造元宇宙實驗室

國立臺灣師範大學因應科技產業跨域需求，攜手企業產學合作，將課程融入產業培訓，像是和輝達（NVIDIA）、技嘉（2376）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。