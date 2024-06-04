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黃仁勳兒女 訪和碩智慧工廠

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）集團強攻AI伺服器，與輝達（NVIDIA）緊密合作，將最新人工智慧驅動的瑕疵檢測和數位孿生技術導入旗下工廠，並傳出輝達執行長黃仁勳的兒女昨（3）日拜訪和碩桃園智慧工廠，凸顯輝達對和碩的重視。對於相關消息，和碩董事長童子賢昨天表示：「這要讓輝達他們公布，我們不方便談論。」

黃仁勳2日在台大演講點名台達電、和碩、鴻海、緯創等台廠已積極打造自家數位孿生工廠，黃仁勳的兒女隨即傳出拜訪和碩桃園智慧工廠，實際了解和碩與輝達智慧工廠合作成果。

黃仁勳的兒子黃勝斌在輝達擔任資深產品經理，負責仿真機器人的相關業務；黃仁勳女兒黃敏珊目前也在輝達，擔任Omniverse軟體開發平台行銷主任，其業務就涉及智慧工廠領域。

和碩去年中旬已宣布與輝達合作，將最新的人工智慧驅動的瑕疵檢測和數位孿生技術導入其工廠。和碩的創新人工智慧驅動的工廠自動化工作流程使用輝達Metropolis框架，和輝達建構與執行工業數位化應用程式的開發平台Omniverse 來開發、部署和管理品質控制解決方案。

和碩昨天在總部揭幕最新的伺服器展示室，並指出研發團隊投入並深耕AI軟體系統，並基於輝達Omniverse平台，已經建立自身的AI和數位孿生等智能軟體發展平台。結合和碩開發的AI伺服器及5G專網，除了將軟硬體平台與設備整合應用至和碩全球工廠的智慧製造，亦可為外部客戶提供完整結合5G智慧製造之解決方案。

童子賢表示，和碩做了很具體的智慧製造展示，除了需要AI的進步，也必須加上5G、物聯網，這兩個技術一直是和碩的強項。

和碩 輝達 黃仁勳

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