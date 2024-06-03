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台大演講下一攤來這！黃仁勳趕場吃熱炒「美食地圖再+1」 網嗨：行走GDP

聯合新聞網／ 綜合報導
昨日演說結束後，黃仁勳被民眾目擊前往知名熱炒店用餐，一位網友發布黃仁勳和店家員工親民合照的側拍，並曬出和「三兆男」的自拍。圖／截自臉書社團《爆廢1公社》
昨日演說結束後，黃仁勳被民眾目擊前往知名熱炒店用餐，一位網友發布黃仁勳和店家員工親民合照的側拍，並曬出和「三兆男」的自拍。圖／截自臉書社團《爆廢1公社》

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳5月26日抵台後，所到之處掀起一陣旋風，尤其是他曾用餐的店家，不論是路邊攤或是餐館，黃仁勳的「美食地圖」總會吸引廣大台灣人朝聖。昨（2）日演說結束後，黃仁勳被民眾目擊前往知名熱炒店用餐，一位網友發布黃仁勳和店家員工親民合照的側拍，並曬出和「三兆男」的自拍，令不少民眾稱羨，這間熱炒店也馬上被神出。

黃仁勳2日於台大的演講圓滿落幕，今日更進一步帶動台股上漲，不過昨日演講結束後，黃仁勳再展現饕客精神，馬不停蹄的前往下一攤「探店」。約莫晚上10點半，一位民眾在臉書社團「爆廢1公社」PO出幾張照片，並嗨喊「第一次這麼近距離靠近財神爺」。仔細一看，原PO所說的財神爺正是黃仁勳，只見他維持一貫的親民作風，和店家員工互動、合影，對現場顧客的合照要求也一一允諾。

畫面曝光後，網友紛紛興奮直呼「行走GDP」、「整間店人均財富破億的一刻」、「台灣一半GDP在他身上」、「這種身價能這麼平民的，只有我乾爹而已」、「請我爸早點回家哦，時間不早了，謝謝」、「黃總也太親民了吧」。

而從店家制服可見，黃仁勳此次造訪的店家是位於北市長安東路的知名熱炒店「醉翁漁港海鮮」，在Google地圖評分高達4顆星的「醉翁漁港海鮮」，從傍晚5點營業至凌晨1點30分，並擁有逾1500則評價，饕客紛紛大讚該店鋪食材新鮮、滿滿海味且CP值高；在黃仁勳到訪後，勢必會再吸引一波民眾朝聖。

位於北市長安東路的知名熱炒店「醉翁漁港海鮮」，在Google地圖評分高達4顆星，從傍晚5點營業至凌晨1點30分，並擁有逾1500則評價。圖／截自Google地圖
位於北市長安東路的知名熱炒店「醉翁漁港海鮮」，在Google地圖評分高達4顆星，從傍晚5點營業至凌晨1點30分，並擁有逾1500則評價。圖／截自Google地圖

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