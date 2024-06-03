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黃仁勳AI浪潮恐掀南北大翻轉？ 專家曝：未來「這城市」潛力最大

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄連結南科並有橋頭科學園區、台積電優勢，加上海空雙港交通區位，條件優越吸引不少廠商關注。圖為高雄港。圖片來源／台灣港務公司提供
高雄連結南科並有橋頭科學園區、台積電優勢，加上海空雙港交通區位，條件優越吸引不少廠商關注。圖為高雄港。圖片來源／台灣港務公司提供

人工智慧（AI）熱潮席捲全球，其中輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳作為關鍵引領者，近期在台一舉一動皆成為矚目焦點。對此，財經專家指出，已傳出輝達擬定將於高雄設立全台第2座AI研發中心，並預言北部恐被南部超車，直指「未來發展潛力最大者，可能在高雄市！」

黃仁勳在台發言時不斷強調，在此波全球AI浪潮中，台灣處於最佳地位，更是關鍵核心。財經專家黃世聰近日則在《關鍵時刻》節目中分析，隨著AI時代來臨，確實有可能實現「南北翻轉」。由於近來南科已位居三個科學園區中的第一名，市值、產值皆最高，且持續在成長中，因為台積電把最先進3奈米搬到台南，未來2奈米重鎮則在高雄，「台積電最先進的製程，會在南台灣」。

除了台南發展飛快之外，黃世聰進一步指出，未來南台灣發展潛力最大的縣市是高雄，因連結南科並有橋頭科學園區、台積電優勢，且高雄港周邊石化、鋼鐵公司林立，此區域也被稱為南台灣半導體科技的S廊帶，再加上獨有的海空雙港交通區位，條件相當優越，目前已吸引不少廠商關注。

此外，黃世聰更點出，目前AI、電動車都前往南台灣投資、設廠，包含鴻海Model T電動巴士工廠、IBM成立高雄軟體科技整合服務中心、SAP全球首座ESG研創中心落腳高雄亞灣、全球最大晶片微影設備商艾司摩爾（ASML）也跟著進駐高雄，可見高雄發展潛力之大。

橋頭科學園區規畫與周邊路網。圖／高市交通局提供
橋頭科學園區規畫與周邊路網。圖／高市交通局提供

南科 輝達 高雄市 高雄港 黃仁勳

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