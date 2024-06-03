黃仁勳謝謝台灣 演講背板大揭台廠供應鏈及合作院校

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於4日至7日隆重舉行，輝達執行長黃仁勳提早抵台，2日於台大綜合體育館以人工智慧（AI）如何帶動全球新產業革命發展為主題進行演講，其中黃仁勳在背板上面列出多家輝達合作廠商，展現與台灣供應鏈密切關係。

在背板上的可見多家上市櫃的公司，其中包含台積電、鴻海、日月光、聯電、台達電、英業達、和碩、緯創、所羅門、廣運、凌華、研華、立端、麗臺、光寶科、神達、微星、新漢、華擎、圓剛、勤誠、仁寶、中光電、益登、慧友、華邦電、巨大、技嘉、德律、曜越、欣興、元山、宏碁、廣達、研揚、京元電、迎廣、緯穎。

其餘的公司則有、樂達科技、律果科技、台智雲、澄風科技、杰倫智能、滿拓科技、艾訊、神瑞人工智慧、英研智能、城智科技、鑫蘊林科、宸曜、超恩、達明機器人、聰泰、安宏生醫、集仕多、集雅科技、醫揚、弘憶、萬利達、樂方、七彩虹、索泰、安提國際、亞太智能機器、鴻佰、家家智能（HOMEE.AI）、映眾、雲達、飛捷、映眾、飛捷（StarFab）、Stream、趨勢科技、金屬工業研究發展中心、卓越科技（ZOTAC）、Footprint-AI、宇見智能科技、偲捷科技、Fortune AI、美超微、同德、訊凱國際、敦新科技、樂達科技。

而黃仁勳同樣點名多所大學，包含的國立大學有，中央大學、成功大學、中山大學、台灣師範大學、台灣科技大學、台灣大學、清華大學、陽明交通大學；私校部分，則有中原大學、輔仁大學、義守大學、實踐大學、南台科技大學、淡江大學、東海大學、元智大學。