黃仁勳稱台灣重要「國家」 陸媒報導選擇忽略

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台再次造成旋風，中國媒體也緊盯他的行程及談話，包括昨晚台大的演講；但對於黃仁勳稱「台灣是最重要國家之一」，陸媒報導並未提及，而一些中國網友跳腳之餘，也有人說「忍忍就過去了」。

黃仁勳5月29日參訪台企時，有台媒問及台灣在世界科技領域的重要性，黃仁勳以英語回答說「台灣是世界最重要的國家之一」（Taiwan is one of the mostimportant countries in the world.）。

在此之前，外媒和一些台灣輿論已在探討出身台灣台南、有「AI教父」之稱的黃仁勳一年內5度訪台是否會踩到中國的紅線？輝達的AI晶片雖然非常搶手，但公司發展並非一帆風順，在業內激烈競爭及美國出口禁令下，在中國大陸市場舉步維艱。

美國自2022年以來對出口到中國的晶片採取嚴格限制，禁止科技巨頭輝達（中國稱「英偉達」）、超微、英特爾等向中國出口高科技晶片。為了避開美國出口限制，輝達已專為中國市場開發三款AI晶片，但外電稍早前披露，輝達出師不利，被迫降價售出晶片，價格低於競爭對手中國科技巨頭華為公司。

另據美國財經內幕（Business Insider），知情人士透露，中國政府要求阿里巴巴、百度、TikTok母公司字節跳動和騰訊等科技巨頭採購本國製造的AI晶片，減少對輝達的晶片支出。

中國是輝達的重要市場和主要創收來源，外電報導，中國之前占輝達數據中心晶片收入的20%至25%；但今年2月，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）告訴投資者，美國的出口限制可能導致輝達中國收入比例驟降至「中等個位數百分比」；儘管輝達正努力爭回中國市場占有率，但前景卻越來越不確定。

黃仁勳訪台受訪時稱「台灣是最重要國家之一」的新聞被轉至中國社群平台微博後引起熱烈討論，有網友呼籲加以抵制，「希望祖國行動起來，制裁英偉達（輝達）顯卡，嚴禁一切英偉達顯卡銷往中國」，或是「應該讓該公司所有產品，以及使用了該公司產品的設備，還有該公司的人員，全都無法踏進中國」。

不過，也有務實的網友說，「顯示卡短期內無可替代，而且頂配版本也不給大陸用，抵制不了」， 或是「怎麼封殺啊，還得求著多來幾塊顯卡」，「還抵制？求著別人別人都不一定賣給你」，「忍忍就過去了」。

對於黃仁勳這幾天在台灣的行程及一言一行，有別於通常發現有外國企業網站將台灣列為國家後大肆撻伐的反應，此間財經媒體作了許多相關報導，卻未見提及黃仁勳表示「台灣是重要國家」一事，似遺漏了平時被視為「重中之重」的敏感議題。