黃仁勳稱台灣重要「國家」 陸媒報導選擇忽略

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳訪台再次造成旋風,中國媒體也緊盯他的行程及談話,包括昨晚台大的演講;但對於黃仁勳稱「台灣是最重要國家之一」,陸媒報導並未提及,而一些中國網友跳腳之餘,也有人說「忍忍就過去了」。

黃仁勳5月29日參訪台企時,有台媒問及台灣在世界科技領域的重要性,黃仁勳以英語回答說「台灣是世界最重要的國家之一」(Taiwan is one of the mostimportant countries in the world.)。

在此之前,外媒和一些台灣輿論已在探討出身台灣台南、有「AI教父」之稱的黃仁勳一年內5度訪台是否會踩到中國的紅線?輝達的AI晶片雖然非常搶手,但公司發展並非一帆風順,在業內激烈競爭及美國出口禁令下,在中國大陸市場舉步維艱。

美國自2022年以來對出口到中國的晶片採取嚴格限制,禁止科技巨頭輝達(中國稱「英偉達」)、超微、英特爾等向中國出口高科技晶片。為了避開美國出口限制,輝達已專為中國市場開發三款AI晶片,但外電稍早前披露,輝達出師不利,被迫降價售出晶片,價格低於競爭對手中國科技巨頭華為公司。

另據美國財經內幕(Business Insider),知情人士透露,中國政府要求阿里巴巴、百度、TikTok母公司字節跳動和騰訊等科技巨頭採購本國製造的AI晶片,減少對輝達的晶片支出。

中國是輝達的重要市場和主要創收來源,外電報導,中國之前占輝達數據中心晶片收入的20%至25%;但今年2月,輝達財務長克瑞斯(ColetteKress)告訴投資者,美國的出口限制可能導致輝達中國收入比例驟降至「中等個位數百分比」;儘管輝達正努力爭回中國市場占有率,但前景卻越來越不確定。

黃仁勳訪台受訪時稱「台灣是最重要國家之一」的新聞被轉至中國社群平台微博後引起熱烈討論,有網友呼籲加以抵制,「希望祖國行動起來,制裁英偉達(輝達)顯卡,嚴禁一切英偉達顯卡銷往中國」,或是「應該讓該公司所有產品,以及使用了該公司產品的設備,還有該公司的人員,全都無法踏進中國」。

不過,也有務實的網友說,「顯示卡短期內無可替代,而且頂配版本也不給大陸用,抵制不了」, 或是「怎麼封殺啊,還得求著多來幾塊顯卡」,「還抵制?求著別人別人都不一定賣給你」,「忍忍就過去了」。

對於黃仁勳這幾天在台灣的行程及一言一行,有別於通常發現有外國企業網站將台灣列為國家後大肆撻伐的反應,此間財經媒體作了許多相關報導,卻未見提及黃仁勳表示「台灣是重要國家」一事,似遺漏了平時被視為「重中之重」的敏感議題。