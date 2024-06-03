網友公開黃仁勳「身分證字號」 PTT創世神喊話：支持提告

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳以其個人影響力，吸引許多粉絲，每次來台都造成旋風。不過日前有臉書粉絲團「黑夜奇俠」肉搜了黃仁勳的身分證字號，還公開在社群平台，引發眾多網友不滿，而「PTT創世神」杜奕瑾公開呼籲黃仁勳「提告」對方。

先前臉書粉絲團「黑夜奇俠」在Threads公布了「黃仁勳一半的身分證字號」，且質疑「他和父親的戶籍都是台北市，如果是A開頭的身分證字號，應該不算臺南人出生」，還稱「如果只有母親是臺南人，自己就算是臺南人的話，那我也是臺南人了」。

文章曝光後，引來許多網友批評「憑什麼肉搜人家身分證，還公布出來？有夠沒品」、「建議輝達在美國法院提告」、「輝達法務加油了，我一定要看到血流成河」、「壞事做多了，總要付出代價的，法盲要踢到鐵板囉」。

而杜奕瑾也在臉書發文表示，「黑夜奇俠」就跟「逆風的烏鴉」一樣是專門攻擊挺台名人的造謠帳號，支持黃董提告。杜奕瑾透露「之前『黑夜奇俠』也拿影射我的假資料造謠」，指出名人沒告有時只是不想讓假消息出名。對這些人而言挺身而出的個人、組織、國際領袖、與國家都是為了收受政府好處的側翼。他們看不到這些人在國際早就成功，台灣只是回他的家。

目前臉書社團「黑夜奇俠」已經改名了，讓許多網友直批「會怕喔？」、「置板凳來看熱鬧了」、「出來面對吧」、「帥喔，敢直接對抗輝達」、「我來看戲了」。