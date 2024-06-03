不只黃仁勳！蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住「這酒店」 一晚房價曝光

晶片大廠輝達（NVIDIA）今年3月正式發布最強晶片GB200，也牽動供應鏈上下游業者的競爭動態，而隨著年度大事「台北國際電腦展」即將揭幕，晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳也與超微（AMD）總裁蘇姿丰、英特爾（intel ）執行長基辛格、美超微（Supermicro）總裁梁見後等人，也都已陸續抵台。有業內人士透露，此次大佬們全都下榻在松山區的「台北文華東方酒店」，不過作為座落於台北市中心的豪華5星級酒店，平均每晚住宿費要價2.9萬元，若等級上升最高甚至要價5.775萬元。

事實上，台北國際電腦展是全球領先的AIoT和新創產業展覽，而今年預計於6月4日至6月7日在南港展覽館1館及2館辦理。而超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰受邀出席演講，並於1日晚間搭乘私人飛機抵達台灣，除四處拜訪供應鏈夥伴，她也在6月3日受邀替「台北國際電腦展」進行開幕演說，並且在6月4日下午受邀與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令會面，最後在6月7日與宏碁董事長陳俊聖在台南進行對談後，才會離台。

根據酒店提供的資料，客房分有特大床或雙床可選，並且都配有高級棉質床單，亦設有步入式衣櫃間。豪華的大理石浴室採用經典設計，配備步入式淋浴間和獨立浴缸。不過要價不菲 平均每晚價格至少要2.9萬元、至於更高還能升級至每晚57750元的房型。此外，大部分的房內能真正提供的設施，包括；高清 LCD 電視、鵝絨被褥、枕頭選項、衣物洗燙服務、Nespresso 咖啡機、可按要求加床。

旅客入住台北文華東方酒店，不僅能享用包括早餐、全日供應輕食、下午茶、雞尾酒、免費燙衣擦鞋等服務，而每一間客房的氛圍，都相當寧靜閒適，自窗戶往外看，還可以俯瞰城市美景或酒店庭院、風景優美的花園以及泳池。而房間內部空間都不固定，不過最寬有592平方呎的空間，而以上價位還是雙人房的價錢，事實上，黃仁勳此次來台，帶著女兒、兒子、老婆一家四口出遊，因此住宿費價位將再增加。

由此可見，若將有「蘇媽」之稱的超微（AMD）董座蘇姿丰，預估自1日起入住，一路住到7日，若每晚以2.9萬元為計，蘇媽此行光是住宿費就會花費至少「20.3萬元新台幣」。至於美超微（Supermicro）創辦人梁見後也同樣在6月1日抵台，而他在飛機清晨4點落地後，隨即前往母校台北科技大學參加畢業典禮、並帶來十分精彩的演講，而他將於6月5日上午09點30分至10點30分將現身南港展覽館，受邀替台北國際電腦展進行主題演講，而他預計演講完離台，預計入住五天、花費14.5萬元。

對此，輝達執行長黃仁勳5月26日晚間抵台後，除了四處走訪愛店享受美食外，也於30日晚間宴請供應鏈多家廠商，此外，他也於6月2日現身台大體育館帶來一系列精彩的演講，而自6月3日台北國際電腦展登場開始，也將接連出沒於各家夥伴的展攤，而6月6日鴻海董事長劉揚偉也將在自家攤位接待黃仁勳的到訪，而電腦展最後將於7日落幕，外界預估黃仁勳將於7日展會結束後，搭機離台。共計13天、預計花費37.7萬元。