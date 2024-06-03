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黃仁勳：輝達目標每年推出新版旗艦AI晶片

中央社／ 台北3日綜合外電報導
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳介紹NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip超級晶片。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳介紹NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip超級晶片。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，輝達目標每年推出新版旗艦人工智慧（AI）晶片；他表示，AI掀起「新的工業革命」，未來全球AI產業市值規模可達100兆美元，商機可期。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，黃仁勳昨天在台北舉行的專題演講中透露，輝達在Blackwell架構後的新一代繪圖處理器（GPU）平台，代碼是Rubin。Rubin GPU將於2025年第4季量產，2026年推出。

輝達近日宣布，計劃在未來幾個月內開始出貨採用Blackwell GPU系統的新AI晶片。黃仁勳表示，明年將推出名為Blackwell Ultra的GPU。

在2024台北國際電腦展（COMPUTEX）活動登場前，黃仁勳在台大體育館發表專題演說時表示：「我們的更新節奏是一年一次。」他補充說，輝達在晶片製造方面將「追求技術的極致」，並將「以一年一次的節奏向（客戶）銷售新品」。

台大體育館可容納約5000人，現場座無虛席，鴻海董事長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、廣達董事長林百里、美超微執行長梁見後、緯創董事長林憲銘、台達電董事長鄭平、力積電董事長黃崇仁等許多重量級企業高層及經濟部長郭智輝都到場聆聽。

在這場融合AI模擬畫面與個人趣聞的演說中，黃仁勳表示，輝達為AI工廠帶來的晶片，將為電腦運算、醫療保健、交通和製造領域帶來「100兆美元」的商機。

黃仁勳說：「IT產業即將催生出能夠直接服務價值100兆美元產業的成果。它不再只是資訊儲存或資料處理的工具，而是每個產業產生智慧的引擎…這樣的改變以前從未發生過。」

「這開啟了運算加速的新時代，推動了AI的快速發展，進而催生了生成式AI的興起。而如今，我們正經歷一場工業革命。」

AI 輝達 黃仁勳

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