黃仁勳來台再掀AI熱！ 職缺年增3% 五大熱門職缺出列

AI教父黃仁勳昨天在台大主題演講「人工智慧時代如何帶動全球新產業革命發展」，國內科技大咖都是坐下賓，黃仁勳這幾天所到之處影響力驚人，也在網路上掀起旋風。根據1111人力銀行的資料庫顯示，過去一年AI的相關職缺成長幅度達到3%，包括大數據分析師、人工智慧工程師、演算法工程師、AI溝通師、資料科學家，都是當前最熱門的五大職缺。

黃仁勳雖是全球科技知名人物，但來台作風平易近人， 不少巧遇的民眾曬合照，還有網友跟拍行程，連走過的店家也被熱心網友製作成美食地圖流傳，一場應廣達董事長林百里之邀而成行的私人聚會，更撼動科技業，與張忠謀夫婦、聯發科董事長蔡明介以及台灣大董事長蔡明忠夫婦等人同桌聚餐，有網友精算，這一桌堪稱兆元宴，座上貴賓身家合計超過4兆。

昨天演講重頭戲也在產業界造巨浪，業界關注，3月份在GCT人工智慧大會上引發全球震撼的機器人大軍，在生成式AI的快速發展下，威力會不會橫掃台灣科技產業，為產業界帶來爆發性的成長？

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，AI的動能帶來的成長效益明顯，根據主計總處最新公布的經濟成長率預測為3.94%，創下近3年新高，主要的原因就在於AI及高效能運算需求強勁，帶動出口大增。

曾仲葳分析，AI不但是近年最受關注的話題，在企業組織的運用範圍也益發多元，調查顯示有將近9成的企業對AI抱持正面的態度，目前已有超過2成將AI應用融入公司作業流程當中，其中轉型最快速的三大產業，分別是資訊科技業、醫療業以及金融業。而這股轉型的力道也帶動相關職缺的成長，根據1111人力銀行的資料庫顯示，過去一年AI的相關職缺成長幅度達到3%，包括大數據分析師、人工智慧工程師、演算法工程師、AI溝通師、資料科學家，都是當前最熱門的五大職缺。

調查也發現， 9成3的上班族認為學習AI可以增加就業競爭力，但要如何厚植實力？科技島網站(https://www.technice.com.tw/)不但有最新的科技業動態，AI學院更開設一系列課程，包括6月6日由google華人講師王穎聰主講「ChatGPT 輔助 Excel 數據清理與統計」、6月11日由YouTube頻道Introversify創辦人VT分享「從無到有利用生成式AI來創作歌曲與MV」等免費課程，為求職者優化進入科技業產業必備的能力。