妻子是17歲初戀！黃仁勳被封「純愛戰士」 自曝求婚驚魂夜「差點掛了」

輝達創辦人「AI教父」黃仁勳來台，成為全台關注焦點。日前有一名網友在論壇Dcard上以「黃仁勳根本就是純愛戰士吧」為題發文，他表示，最近黃仁勳的新聞好多，但他卻越看越喜歡這位創業家，特別是感情方面「完全就是一位純愛戰士啊！一生只愛一個女人」。貼文一出，引發網友熱議。

原PO指出，其實10年前黃仁勳就曾經在節目上透露過自己的感情史，當時黃仁勳表示：「17歲的時候認識了現在的太太Lori，追了六個月兩人才再一起，並在交往五年後結婚。」

根據黃仁勳本人透露，Lori是他的初戀，也是唯一交往過的女生，當時兩人會互相約寫功課，除了課業一起進步，感情方面也逐漸升溫。讓原PO直呼：「嗯，果然是好學生，把妹的同時，還不忘寫作業。」

原PO指出，黃仁勳求婚當天是聖誕節，黃仁勳和Lori一起參加晚會活動，回程的時候因為道路結冰導致車子打滑，黃仁勳回憶當時：「我們差點就死了。」，所幸兩人最後都沒事，但車子卻成了一堆廢鐵。

貼文一出，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「是不是真的純愛不曉得，但是功成名就後一起撐過來的老婆，還留在身邊的企業家是越來越少了」、「是不是專情我不知道，但會在台灣夜市吃蚵仔煎的百億男只有一個」、「他們很有夫妻臉，果然夫妻臉是真的」、「又有才、又有愛，這樣的男人誰不愛」、「謝謝他，即使功成名就，依然沒有忘記台灣」。

還有網友開玩笑說道「其實他的真愛是GPU」、「先不說專不專情，顯卡能不能便宜一點」、「我比較後悔，當初對他的股票不是純愛戰士」、「越老越帥，是唯一一個能讓張忠謀逛夜市的那個男人」、「我先不佩服他的豐功偉業，我佩服的是這種熱天為什麼還可以穿皮衣？」